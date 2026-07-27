Как вкусно замариновать баклажаны для шашлыка: рецепт простой закуски
Маринованные баклажаны – это простая закуска, которая прекрасно дополняет мясо, рыбу и любые блюда с гриля. Готовятся они без сложных ингредиентов, а насыщенный вкус появляется уже через несколько часов после приготовления. Такая закуска хорошо хранится в холодильнике и станет удачным дополнением к летнему столу.
Идея приготовления пикантных маринованных баклажанов опубликована на странице mama verchyk в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 кг.
- зелень (петрушка, укроп) – по вкусу.
- чеснок – 3-4 зубчика.
- чёрный перец – по вкусу.
- острый перец – по вкусу.
- молотый кориандр – по вкусу.
Для маринада:
- вода – 200 мл.
- растительное масло – 100-150 мл.
- уксус – 80 мл.
- сахар – 50 г.
- соль – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны нужно хорошо вымыть и нарезать брусочками. Чтобы овощи стали мягче и быстрее впитали маринад, их необходимо проварить в течение 3-5 минут в слегка подсоленной воде.
2. После этого баклажаны следует вынуть из воды и оставить остывать. Тем временем можно приготовить маринад.
3. В кастрюлю налить воду, добавить масло, соль и сахар. Поставить смесь на огонь и нагревать до полного растворения соли и сахара. Как только маринад закипит, его нужно сразу снять с плиты и оставить остывать.
4. Охлажденные баклажаны выложить в емкость слоями, добавляя измельченную зелень, чеснок и специи. После этого овощи залить готовым маринадом так, чтобы они хорошо пропитались.
5. Закуску нужно поставить в холодильник. Попробовать маринованные баклажаны можно уже через 3-4 часа, но наилучший вкус они приобретают после 1-2 суток настаивания.
6. Готовые баклажаны можно хранить в холодильнике примерно месяц. Они получаются ароматными, с легкой кислинкой и пикантным вкусом, поэтому прекрасно подходят к шашлыку, запеченному мясу или в качестве самостоятельной овощной закуски.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: