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Как вкусно замариновать баклажаны для шашлыка: рецепт простой закуски

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
38
Как вкусно замариновать баклажаны для шашлыка: рецепт простой закуски
Закуска из баклажанов к шашлыку. Источник: freepik.com

Маринованные баклажаны – это простая закуска, которая прекрасно дополняет мясо, рыбу и любые блюда с гриля. Готовятся они без сложных ингредиентов, а насыщенный вкус появляется уже через несколько часов после приготовления. Такая закуска хорошо хранится в холодильнике и станет удачным дополнением к летнему столу.

Идея приготовления пикантных маринованных баклажанов опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Как вкусно замариновать баклажаны для шашлыка: рецепт простой закуски

Рецепт маринованных баклажанов. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 кг.
  • зелень (петрушка, укроп) – по вкусу.
  • чеснок – 3-4 зубчика.
  • чёрный перец – по вкусу.
  • острый перец – по вкусу.
  • молотый кориандр – по вкусу.

Для маринада:

  • вода – 200 мл.
  • растительное масло – 100-150 мл.
  • уксус – 80 мл.
  • сахар – 50 г.
  • соль – 1 ст.л.
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Способ приготовления:

Как вкусно замариновать баклажаны для шашлыка: рецепт простой закуски

Нарезаем баклажаны. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

1. Баклажаны нужно хорошо вымыть и нарезать брусочками. Чтобы овощи стали мягче и быстрее впитали маринад, их необходимо проварить в течение 3-5 минут в слегка подсоленной воде.

2. После этого баклажаны следует вынуть из воды и оставить остывать. Тем временем можно приготовить маринад.

Как вкусно замариновать баклажаны для шашлыка: рецепт простой закуски

Выкладываем в форму и добавляем чеснок. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

3. В кастрюлю налить воду, добавить масло, соль и сахар. Поставить смесь на огонь и нагревать до полного растворения соли и сахара. Как только маринад закипит, его нужно сразу снять с плиты и оставить остывать.

Как вкусно замариновать баклажаны для шашлыка: рецепт простой закуски

Добавляем зелень. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

4. Охлажденные баклажаны выложить в емкость слоями, добавляя измельченную зелень, чеснок и специи. После этого овощи залить готовым маринадом так, чтобы они хорошо пропитались.

5. Закуску нужно поставить в холодильник. Попробовать маринованные баклажаны можно уже через 3-4 часа, но наилучший вкус они приобретают после 1-2 суток настаивания.

Как вкусно замариновать баклажаны для шашлыка: рецепт простой закуски

Добавляем маринад. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

6. Готовые баклажаны можно хранить в холодильнике примерно месяц. Они получаются ароматными, с легкой кислинкой и пикантным вкусом, поэтому прекрасно подходят к шашлыку, запеченному мясу или в качестве самостоятельной овощной закуски.

Как вкусно замариновать баклажаны для шашлыка: рецепт простой закуски

Готовая закуска. Источник: Скриншот поста на странице mama verchyk в Instagram

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