Как вкусно замариновать баклажаны для шашлыка: рецепт простой закуски

Маринованные баклажаны – это простая закуска, которая прекрасно дополняет мясо, рыбу и любые блюда с гриля. Готовятся они без сложных ингредиентов, а насыщенный вкус появляется уже через несколько часов после приготовления. Такая закуска хорошо хранится в холодильнике и станет удачным дополнением к летнему столу.

Идея приготовления пикантных маринованных баклажанов опубликована на странице mama verchyk в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг.

зелень (петрушка, укроп) – по вкусу.

чеснок – 3-4 зубчика.

чёрный перец – по вкусу.

острый перец – по вкусу.

молотый кориандр – по вкусу.

Для маринада:

вода – 200 мл.

растительное масло – 100-150 мл.

уксус – 80 мл.

сахар – 50 г.

соль – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны нужно хорошо вымыть и нарезать брусочками. Чтобы овощи стали мягче и быстрее впитали маринад, их необходимо проварить в течение 3-5 минут в слегка подсоленной воде.

2. После этого баклажаны следует вынуть из воды и оставить остывать. Тем временем можно приготовить маринад.

3. В кастрюлю налить воду, добавить масло, соль и сахар. Поставить смесь на огонь и нагревать до полного растворения соли и сахара. Как только маринад закипит, его нужно сразу снять с плиты и оставить остывать.

4. Охлажденные баклажаны выложить в емкость слоями, добавляя измельченную зелень, чеснок и специи. После этого овощи залить готовым маринадом так, чтобы они хорошо пропитались.

Главные истории дня

5. Закуску нужно поставить в холодильник. Попробовать маринованные баклажаны можно уже через 3-4 часа, но наилучший вкус они приобретают после 1-2 суток настаивания.

6. Готовые баклажаны можно хранить в холодильнике примерно месяц. Они получаются ароматными, с легкой кислинкой и пикантным вкусом, поэтому прекрасно подходят к шашлыку, запеченному мясу или в качестве самостоятельной овощной закуски.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: