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Шоколадный десерт без выпечки: понадобится два банана

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт десерта
Шоколадный десерт без выпечки: понадобится два банана. Источник: pexels.com

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий десерт, идеальной основой будут бананы. А если добавить шоколад, вы получите полноценный десерт.

Шоколадный десерт без выпечки: понадобится два банана

Шоколадный десерт без выпечки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шоколадного десерта из банана и шоколада.

Шоколадный десерт без выпечки: понадобится два банана

Рецепт десерта. Источник: скриншот рецепта кулинара в Instagram

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Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 очень спелых банана
  • 150 г черного растопленного 56% шоколада

Способ приготовления:

1. Разомните банан, добавьте растопленный шоколад.

Шоколадный десерт без выпечки: понадобится два банана

Основа для десерта

2. Разлейте в креманки и поставьте в холодильник.

Шоколадный десерт без выпечки: понадобится два банана

Готовый десерт

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