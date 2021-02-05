7 главных ошибок, которые мы допускаем в приготовлении еды

Маша Сердюк FoodOboz 15:37, 5.02.2021 Обновлено: 15:57, 5.02.2021

Как часто вы "промахивались" с приготовлением того или иного блюда? И как часто вы винили в этом руки, которые растут не из того места?

Американский журнал Real Simple опубликовал список самых распространенных ошибок, которые допускают люди во время приготовления блюд в домашних условиях. Авторы статьи уверяют, что вы никогда не сможете приготовить дома идеальную пасту или пожарить стейк как в ресторане, если будете продолжать допускать эти ошибки.

  • Первая ошибка. Не дочитать до конца рецепт блюда. Зачем вообще открывать рецепт, если вы не собираетесь следовать инструкции? А ведь именно это является залогом успешного приготовления блюда!

  • Вторая ошибка. Ложить слишком много продуктов на сковороду во время жарки. Не надо так делать. Продукты, которые лежат друг на друге, никогда не получатся с румяной корочкой, вместо этого они начнут выделять сок и тушиться в нем.

  • Третья ошибка. Не солить макароны во время варки. Паста впитывает в себя воду, поэтому чтобы получить интенсивный вкус, нужно хорошо посолить макароны в кипящей воде.

  • Четвертая ошибка. Старые специи. Знаем, что иногда жалко выбрасывать, но все же. Травы и пряности со временем теряют свой аромат и могут только испортить вкус блюда.

  • Пятая ошибка. Тупые ножи. Во-первых, ими трудно резать, во-вторых, как бы странно это не звучало, но тупым ножом намного легче порезаться. Держите на кухне только хорошо заточенные ножи, они сэкономят вам силы и здоровье.

  • Шестая ошибка. Не пробовать во время готовки. Это значит, что вы не корректируете количество специй и насыщенность блюда, а значит не сможете довести до нужного вкуса и в финале получите не самый лучший вариант.

  • Седьмая ошибка. Отсутствие кухонного термометра. Автор статьи пишет, что только с использованием этого девайса вы сможете хорошо приготовить рыбу и мясо. Кроме того, только термометр может дать вам уверенность в том, что мясо, птица или рыба готовы до нужной температуры, которая убивает вредные бактерии. "Цвет никогда не является надежным показателем безопасности и степени готовности", – приводит журнал слова Вероники Пфеффле из Министерства сельского хозяйства США.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить дома правильный стейк, а также давал небольшой ликбез по степеням прожарки мяса.

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