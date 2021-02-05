7 главных ошибок, которые мы допускаем в приготовлении еды

Как часто вы "промахивались" с приготовлением того или иного блюда? И как часто вы винили в этом руки, которые растут не из того места?

Американский журнал Real Simple опубликовал список самых распространенных ошибок, которые допускают люди во время приготовления блюд в домашних условиях. Авторы статьи уверяют, что вы никогда не сможете приготовить дома идеальную пасту или пожарить стейк как в ресторане, если будете продолжать допускать эти ошибки.

Первая ошибка. Не дочитать до конца рецепт блюда. Зачем вообще открывать рецепт, если вы не собираетесь следовать инструкции? А ведь именно это является залогом успешного приготовления блюда!

Вторая ошибка. Ложить слишком много продуктов на сковороду во время жарки. Не надо так делать. Продукты, которые лежат друг на друге, никогда не получатся с румяной корочкой, вместо этого они начнут выделять сок и тушиться в нем.

Третья ошибка. Не солить макароны во время варки. Паста впитывает в себя воду, поэтому чтобы получить интенсивный вкус, нужно хорошо посолить макароны в кипящей воде.

Четвертая ошибка. Старые специи. Знаем, что иногда жалко выбрасывать, но все же. Травы и пряности со временем теряют свой аромат и могут только испортить вкус блюда.

Пятая ошибка. Тупые ножи. Во-первых, ими трудно резать, во-вторых, как бы странно это не звучало, но тупым ножом намного легче порезаться. Держите на кухне только хорошо заточенные ножи, они сэкономят вам силы и здоровье.

Шестая ошибка. Не пробовать во время готовки. Это значит, что вы не корректируете количество специй и насыщенность блюда, а значит не сможете довести до нужного вкуса и в финале получите не самый лучший вариант.

Седьмая ошибка. Отсутствие кухонного термометра. Автор статьи пишет, что только с использованием этого девайса вы сможете хорошо приготовить рыбу и мясо. Кроме того, только термометр может дать вам уверенность в том, что мясо, птица или рыба готовы до нужной температуры, которая убивает вредные бактерии. "Цвет никогда не является надежным показателем безопасности и степени готовности", – приводит журнал слова Вероники Пфеффле из Министерства сельского хозяйства США.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить дома правильный стейк, а также давал небольшой ликбез по степеням прожарки мяса.