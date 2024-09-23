Форшмак – это традиционное блюдо еврейской кухни, много десятилетий назад прочно вошедшее в рационы миллионов украинцев. Оно готовится из измельченной сельди, кислого яблока и других ингредиентов, образуя намазку невероятного вкуса, являющуюся превосходной закуской.

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Существует очень много рецептов приготовления форшмака, но сегодня предлагаем вашему вниманию его аутентичный рецепт. Им в Instagram поделилась фудблогер Валентина Кущ. Благодаря ему вы наконец-то попробуете, каким должен быть настоящий еврейский форшмак.

Ингредиенты

Сельдь – 2 шт

Яйца отварные – 2 шт.

Яблоко кислое – 1 шт

Лук средний – 1 шт

Масло сливочное – 70-90 гр

Булочка – 1 шт

Молоко для замачивания

Способ приготовления

1.Оредень чистим от костей на образуем филе мелко измельчаем ножом.

2. Булочку чистим от корочки и замачиваем мякоть в молоке.

3. С яблока снимаем кожицу, натираем на терке и добавляем в сельдь.

4. Отваренные яйца и лук также натираем на терке и добавляем в общую массу.

5. Булочку отжимаем от лишней жидкости и также добавляем к сельди.

6. Добавляем мягкое сливочное масло и тщательно перемешиваем.

7. Подаем с тостами из черного хлеба.

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