Аутентичный рецепт форшмака: как приготовить легендарное блюдо
Форшмак – это традиционное блюдо еврейской кухни, много десятилетий назад прочно вошедшее в рационы миллионов украинцев. Оно готовится из измельченной сельди, кислого яблока и других ингредиентов, образуя намазку невероятного вкуса, являющуюся превосходной закуской.
Существует очень много рецептов приготовления форшмака, но сегодня предлагаем вашему вниманию его аутентичный рецепт. Им в Instagram поделилась фудблогер Валентина Кущ. Благодаря ему вы наконец-то попробуете, каким должен быть настоящий еврейский форшмак.
Ингредиенты
- Сельдь – 2 шт
- Яйца отварные – 2 шт.
- Яблоко кислое – 1 шт
- Лук средний – 1 шт
- Масло сливочное – 70-90 гр
- Булочка – 1 шт
- Молоко для замачивания
Способ приготовления
1.Оредень чистим от костей на образуем филе мелко измельчаем ножом.
2. Булочку чистим от корочки и замачиваем мякоть в молоке.
3. С яблока снимаем кожицу, натираем на терке и добавляем в сельдь.
4. Отваренные яйца и лук также натираем на терке и добавляем в общую массу.
5. Булочку отжимаем от лишней жидкости и также добавляем к сельди.
6. Добавляем мягкое сливочное масло и тщательно перемешиваем.
7. Подаем с тостами из черного хлеба.
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