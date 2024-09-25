Банофи – это английский пирог, приготовленный из бананов, сливок, карамели и песочного теста. Это очень вкусный десерт, который подают в самых дорогих ресторанах.

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Однако, если найти правильный рецепт и соблюдать все рекомендации, его можно приготовить и дома без особого труда. Именно таким рецептом в Instagram поделилась фудблогер Екатерина Пескова. Советуем обязательно попробовать приготовить.

Ингредиенты

Песочное печенье – 170 гр

Сливочное масло растопленное – 100 гр

Сливочное масло холодное – 80 гр

Сахар – 200 гр

Вода – 50 мл

Бананы – 2 шт

Сливки 33% – 320 мл

Соль – щепотка

Ингредиенты для начинки из двух слоев

Карамель – 300 гр

Бананы – 200 гр

Способ приготовления

1. Сначала готовим основание. Измельчаем песочное печенье в блендере до состояния крошки.

2. Добавляем щепотку соли и вливаем растопленное сливочное масло. Масло вливаем постепенно, чтобы основа не получилась слишком влажной.

3. Смешиваем песочную крошку к текстуре мокрого песка.

4. Выкладываем крошку в разъемную форму (диаметром 16-18 см), формируя дно и бортики будущего пирога. Необходимая толщина – около 5-6 мм.

5. Убираем в холодильник.

6. Готовим карамель. Сахар с водой варим до карамельного цвета, но не помешиваем.

7. Также, важно сотейник время от времени наклонять из стороны в сторону.

8. Добавляем кубики холодного сливочного масла и 120 г теплых сливок. Смешиваем до однородности.

9. На дно формы выливаем карамель и распределяем.

10. Предварительно нарезанные кружочками бананы выкладываем вторым слоем. По желанию, повторяем слои.

11. Взбиваем 200 г сливок к плотным пикам и покрываем пирог сверху.

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