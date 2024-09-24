Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат для ужина, идеальными продуктами для этого будут: филе, вареные яйца, сыр, зелень, свежие и запеченные овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного белкового салата из яиц, куриного филе и консервированных ананасов.

Ингредиенты:

Филе куриное – 250 г

Сыр жесткий – 80 г

Ананасы консервированные – 120 г

Сметана 10% – 3 ст. л.

Яйца куриные – 4 шт.

Соль, перец, лимонный сок, чеснок, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо нарежьте пластинками, посолите, добавьте любимые специи. Обжарьте на капле масла до готовности или запеките. После порежьте еще кубиком.

2. Яйца отварите, сыр натрите на терке.

3. Для соуса: смешайте сметану, чеснок, соль, перец, лимонный сок.

4. Переложите мясо, ананасы и яйца, сыр и заправьте сметаной, перемешайте.

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