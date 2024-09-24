Белковый салат для ужина: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат для ужина, идеальными продуктами для этого будут: филе, вареные яйца, сыр, зелень, свежие и запеченные овощи.

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Легкий белковый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного белкового салата из яиц, куриного филе и консервированных ананасов. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Филе куриное – 250 г
  • Сыр жесткий – 80 г
  • Ананасы консервированные – 120 г
  • Сметана 10% – 3 ст. л.
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Соль, перец, лимонный сок, чеснок, зелень – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Мясо нарежьте пластинками, посолите, добавьте любимые специи. Обжарьте на капле масла до готовности или запеките. После порежьте еще кубиком. 

Мясо для салата

2. Яйца отварите, сыр натрите на терке.

Приготовление блюда

3. Для соуса: смешайте сметану, чеснок, соль, перец, лимонный сок.

Соус для салата

4. Переложите мясо, ананасы и яйца, сыр и заправьте сметаной, перемешайте.

Готовый салат

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