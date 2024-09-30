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Без теста: насыпной яблочный пирог к чаю
Домашние пироги можно готовить с любыми начинками и с любым тестом и даже без. Для начинки лучше всего подойдут яблоки, они же могут и заменить тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного насыпного пирога, который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- Мука – 130 г
- Манка – 160 г
- Сахар – 210 г
- Масло – 150 г
- Яблоки – 7-8 шт.
- Соль – 1/4 ч.л
- Ванильный сахар
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте все сухие ингредиенты.
2. Натрите яблоки.
3. Выложите в разъемную форму, застеленную пергаментом поочередно: сухая смесь – яблоки. Последним шаром выложите сухую смесь и натертое холодное масло.
4. Выпекайте пирог 60 минут при 180 С.
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