Без теста: насыпной яблочный пирог к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
120
Без теста: насыпной яблочный пирог к чаю

Домашние пироги можно готовить с любыми начинками и с любым тестом и даже без. Для начинки лучше всего подойдут яблоки, они же могут и заменить тесто.

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Вкусный пирог с яблоками

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного насыпного пирога, который очень быстро готовится.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • Мука – 130 г
  • Манка – 160 г
  • Сахар – 210 г
  • Масло – 150 г
  • Яблоки – 7-8 шт.
  • Соль – 1/4 ч.л
  • Ванильный сахар
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

Сухие ингредиенты

2. Натрите яблоки.

Тертые яблоки

3. Выложите в разъемную форму, застеленную пергаментом поочередно: сухая смесь – яблоки. Последним шаром выложите сухую смесь и натертое холодное масло.

Приготовление пирога

4. Выпекайте пирог 60 минут при 180 С.

Готовый десерт

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