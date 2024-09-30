Домашние пироги можно готовить с любыми начинками и с любым тестом и даже без. Для начинки лучше всего подойдут яблоки, они же могут и заменить тесто.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного насыпного пирога, который очень быстро готовится.

Ингредиенты:

Мука – 130 г

Манка – 160 г

Сахар – 210 г

Масло – 150 г

Яблоки – 7-8 шт.

Соль – 1/4 ч.л

Ванильный сахар

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте все сухие ингредиенты.

2. Натрите яблоки.

3. Выложите в разъемную форму, застеленную пергаментом поочередно: сухая смесь – яблоки. Последним шаром выложите сухую смесь и натертое холодное масло.

4. Выпекайте пирог 60 минут при 180 С.

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