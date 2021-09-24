Популярная телеведущая поделилась рецептом идеальных блинов в апельсиновом соусе

Если вы не знаете, что приготовить на завтрак, чтобы это было вкусно, сытно и быстро, лучшим вариантом могут быть блины с разными начинками. Но лучше всего утром есть с молочными продуктами, например, с творогом, к которому можно добавить ягоды, мед, сезонные фрукты.

Телеведущая Валентина Хамайко поделилась рецептом вкусных блинов с творогом в апельсиновом соусе для сытного и идеального завтрака, которые вы очень просто приготовите и они точно станут вашими любимыми, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

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Ингредиенты для теста:

мука – 8-9 ст. л.

молоко – 500 мл

яйця – 2 шт.

мед – 1 ст. л.

сливочное масло – 45 г

растительное масло – 45-50 мл.

ванильный сахар – 5 г

Начинка:

творог – 300-400 г

сахар – 2-3 ст. л.

сметана – 2 ст. л.

ваниль – 10 г

Соус:

апельсин – 2 шт.

сахар – 2 ст. л.

масло – 50 г

цедра апельсина – 1-2 ч. л.

Способ приготовления:

Первым делом – растопите сливочное масло. Налейте молоко в миску, добавьте яйца, растопленное сливочное масло, растительное масло, а также мед и ваниль, все тщательно взбейте миксером или можно венчиком. Муку предварительно просейте, добавьте в молочную смесь, не переставая все взбивать так, чтобы тесто было жидким и без комочков. Обязательно после дайте ему постоять 10 минут. На антипригарной сковороде обжарьте блины до готовности. Начинка: смешайте творог с сахаром, добавьте сметану, ванильный сахар и все тщательно взбейте в блендере до состояния пасты. Намажьте блины. Из апельсина сделайте фреш. Апельсиновый соус: на сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, перемешайте, пока сахар полностью не растворится, добавьте апельсиновый фреш и цедру, хорошо перемешайте . На дно керамичной формы для запекания налейте немного апельсинового соуса, выложите готовые блины в форму, полейте еще сверху соусом, накройте форму фольгой и отправьте в духовку, запекайте до готовности.

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