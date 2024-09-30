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Быстрая пицца из лаваша за 15 минут: рецепт блюда для перекуса
Для перекуса можно готовить любые вкусные и сытные блюда из лаваша, овощей, яиц, хлеба, сыра, творога. Из них можно приготовить вкусные салаты, бутерброды, пиццу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы из лаваша, с томатным соусом, сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- Лаваш – 1 шт.
- Томатный соус – 3 ст. л.
- Моцарелла – 100 г
- Помидоры черри – 2 шт.
- Смесь специй
- Базилик – 1 веточка
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте томатным соусом, сверху выложите порезанные помидоры, сыр, присыпьте сверху специями, сверху базилик.
2. Выпекайте в духовке до готовности 10-15 минут.
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