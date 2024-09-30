Для перекуса можно готовить любые вкусные и сытные блюда из лаваша, овощей, яиц, хлеба, сыра, творога. Из них можно приготовить вкусные салаты, бутерброды, пиццу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы из лаваша, с томатным соусом, сыром и помидорами.

Ингредиенты:

Лаваш – 1 шт.

Томатный соус – 3 ст. л.

Моцарелла – 100 г

Помидоры черри – 2 шт.

Смесь специй

Базилик – 1 веточка

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте томатным соусом, сверху выложите порезанные помидоры, сыр, присыпьте сверху специями, сверху базилик.

2. Выпекайте в духовке до готовности 10-15 минут.

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