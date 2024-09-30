Быстрая пицца из лаваша за 15 минут: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Быстрая пицца из лаваша за 15 минут: рецепт блюда для перекуса

Для перекуса можно готовить любые вкусные и сытные блюда из лаваша, овощей, яиц, хлеба, сыра, творога. Из них можно приготовить вкусные салаты, бутерброды, пиццу.

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Пицца для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы из лаваша, с томатным соусом, сыром и помидорами.

Рецепт пиццы

Ингредиенты:

  • Лаваш – 1 шт.
  • Томатный соус – 3 ст. л.
  • Моцарелла – 100 г
  • Помидоры черри – 2 шт.
  • Смесь специй
  • Базилик – 1 веточка

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте томатным соусом, сверху выложите порезанные помидоры, сыр, присыпьте сверху специями, сверху базилик.

Ингредиенты для пиццы

2. Выпекайте в духовке до готовности 10-15 минут.

Готовая пицца

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