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Быстрые рулетики из лаваша: рецепт сытного блюда для перекуса за 5 минут
Из лаваша можно приготовить очень вкусные, сытные и бюджетные блюда, которые могут быть отличным перекусом, а также дополнением к чаю, например.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрых в приготовлении рулетов из лаваша с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- колбаса
- сыр
- помидор
- зелень
- майонез или сливочный сыр
- яйца
- подсолнечное или сливочное масло для жарки рулетиков
Способ приготовления:
1. Натрите колбасу, сыр, порежьте помидоры, зелень, майонез и перемешайте.
2. Выложите начинку в лаваш, сверните рулетиком.
3. Обмокните рулетики во взбитых яйцах и обжарьте до золотистости.
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