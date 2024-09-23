Из лаваша можно приготовить очень вкусные, сытные и бюджетные блюда, которые могут быть отличным перекусом, а также дополнением к чаю, например.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрых в приготовлении рулетов из лаваша с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

колбаса

сыр

помидор

зелень

майонез или сливочный сыр

яйца

подсолнечное или сливочное масло для жарки рулетиков

Способ приготовления:

1. Натрите колбасу, сыр, порежьте помидоры, зелень, майонез и перемешайте.

2. Выложите начинку в лаваш, сверните рулетиком.

3. Обмокните рулетики во взбитых яйцах и обжарьте до золотистости.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: