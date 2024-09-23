Быстрые рулетики из лаваша: рецепт сытного блюда для перекуса за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Рецепт страви

Из лаваша можно приготовить очень вкусные, сытные и бюджетные блюда, которые могут быть отличным перекусом, а также дополнением к чаю, например. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень быстрых в приготовлении рулетов из лаваша с вкусной начинкой. 

Рецепт рулетиков

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • колбаса
  • сыр
  • помидор
  • зелень
  • майонез или сливочный сыр
  • яйца
  • подсолнечное или сливочное масло для жарки рулетиков

Способ приготовления: 

1. Натрите колбасу, сыр, порежьте помидоры, зелень, майонез и перемешайте. 

Начинка для блюда

2. Выложите начинку в лаваш, сверните рулетиком.

Приготовление рулетиков

3. Обмокните рулетики во взбитых яйцах и обжарьте до золотистости.

Готовое блюдо

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