Еда из кино: рецепт говядины беф бургиньон из фильма "Джули и Джулия"
Беф бургиньон (она же говядина по-бургундски) – из тех блюд, которые из "еды бедняков" перекочевало в блюда высокой кухни. Поговаривают, что тушить говядину в винном соусе придумали в те времена, когда мясо было очень жестким и просто обжарить его было недостаточно.
Внимание к этому блюду привлек фильм "Джули и Джулия", где девушка по имени Джули начинает вести блог, где пишет о том, как она готовит блюда из кулинарной книги Джулии Чайлд "Осваивая искусство французской кухни". Беф бургиньон как раз является ключевым блюдом в этой книге.
Самое интересно, что единственного и общепризнанного рецепта говядины по-бургундски не существует – все повара готовят блюдо на свое усмотрение. За долгие годы рецепт претерпел существенные изменения, но три главных момента в нем по-прежнему остаются неизменными: правильная обжарка говядины, густая консистенция винного соуса и время готовки около трех часов.
Редакция FoodOboz делится усредненной версией этого блюда.
нежирная говядина – 1,5 кг
говяжий бульон – 500 мл
бекон – 180 г
морковь – 2 шт.
лук шалот – 10 шт.
красное сухое вино – 750 мл
томатная паста – 2 ст. л.
мука – 2 ст. л.
петрушка – 2-3 веточки
чеснок – 2 зубчика
тимьян – 2-3 веточки
лавровый лист – 1 шт.
растительное масло – 2 ст. л.
сливочное масло – 1 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Бекон нарезать кусочками. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное и сливочное масло, выложить туда бекон. Вытопить жир из бекона, выложить его на тарелку.
Говядину помыть и высушить бумажным полотенцем. Нарезать кусочками размером со спичечный коробок. Разогреть масло с жиром и обжарить мясо, пока не подрумянится со всех сторон. Достать из кастрюли.
Морковь помыть, почистить, нарезать кружочками или толстой соломкой, лук почистить и порезать полукольцами. Обжарить все в кипящем масле с жиром до мягкости, после чего выложить в отдельную тарелку.
Вернуть мясо и бекон в кастрюлю, добавить соль и перец, перемешать. Присыпать мукой и перемешать. Залить красным вином, затем долить говяжий бульон так, чтобы мясо было чуть-чуть покрыто жидкостью. Добавить томатную пасту, раздавленный ножом чеснок, пару веточек тимьяна, веточки петрушки, лавровый лист, обжаренную морковь, лук и бекон.
Довести содержимое кастрюли до кипения, накрыть крышкой и тушить на самом медленном огне около трех часов.
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