Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, осенью лучше всего из полезной свеклы, моркови. А если вы хотите более сытные салаты, тогда готовьте их из куриного филе, сыра, картофеля, а также можно добавлять крупы и макароны.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного домашнего салата из трех ингредиентов.

Ингредиенты:

копченое куриное филе – 1 шт.

помидоры – 1 шт.

твердый сыр – 150 г

соль, перец, майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты кубиком.

2. Добавьте майонез, специи и соль, перемешайте.

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