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Бюджетный и вкусный салат из трех ингредиентов: из чего приготовить блюдо
Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, осенью лучше всего из полезной свеклы, моркови. А если вы хотите более сытные салаты, тогда готовьте их из куриного филе, сыра, картофеля, а также можно добавлять крупы и макароны.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного домашнего салата из трех ингредиентов.
Ингредиенты:
- копченое куриное филе – 1 шт.
- помидоры – 1 шт.
- твердый сыр – 150 г
- соль, перец, майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте все ингредиенты кубиком.
2. Добавьте майонез, специи и соль, перемешайте.
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