Бюджетный и вкусный салат из трех ингредиентов: из чего приготовить блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Рецепт салата

Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, осенью лучше всего из полезной свеклы, моркови. А если вы хотите более сытные салаты, тогда готовьте их из куриного филе, сыра, картофеля, а также можно добавлять крупы и макароны.

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Сытный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного домашнего салата из трех ингредиентов.

Вкусный салат

Ингредиенты:

  • копченое куриное филе – 1 шт.
  • помидоры – 1 шт.
  • твердый сыр – 150 г
  • соль, перец, майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте все ингредиенты кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте майонез, специи и соль, перемешайте.

Готовый салат

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