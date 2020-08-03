Чем полезна груша: озвучены главные преимущества для здоровья

Груша характеризуется высоким содержанием клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают бороться с запорами, регулируют уровень сахара в крови и способствуют снижению веса.

OBOZREVATEL предлагает более подробно ознакомиться с ее главными преимуществами, опубликованными на tuasaude.com.

Груша противодействует старению кожи

Помогает регулировать уровень сахара в крови

Груша оптимально подходит для людей с диабетом или резистентностью к инсулину. Она богата клетчаткой и имеет низкий гликемический индекс, поэтому медленно повышает уровень сахара в крови.

Улучшает здоровье желудочно-кишечного тракта

Груша при употреблении с кожурой помогает регулировать кишечник и бороться с запорами, поскольку содержит много клетчатки. Некоторые исследования также показывают, что она может предотвратить колоректальный рак и рак желудка, потому что, помимо волокон, богата антиоксидантами (витамины А, С и флавоноиды).

В дополнение к этому, регулярное употребление груши стимулирует выделение желудочного сока, что делает ее легкоусвояемым фруктом. Также она является отличным продуктом для восстановления организма после пищевого отравления.

Укрепляет иммунную систему

Поскольку в груше много витамина С и других антиоксидантных соединений, ее регулярное употребление с кожурой помогает повысить защитные силы организма и уменьшить воспаление. Кроме того, она способствует выработке лейкоцитов, которые отвечают за защиту организма и предотвращают такие заболевания, как грипп.

Заботится о здоровье сердца

Благодаря наличию пектина груша помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и предотвратить образование жировых бляшек в артериях, которые могут вызывать атеросклероз, сердечные приступы и инсульты. В дополнение к этому, она богата калием, который обладает сосудорасширяющими свойствами и помогает регулировать артериальное давление.

Укрепляет кости и улучшает кожу

В груше содержится магний, марганец, фосфор, кальций и медь. Эти минералы необходимы для здоровья костей и предотвращения таких проблем, как остеопороз или остеопения.

Кроме того, груша противодействует старению кожи (морщинам и темным пятнам), так как антиоксиданты помогают устранить свободные радикалы, которые накапливаются в организме.

Способствует потере веса

Груша способствует похудению, потому что в ней мало калорий, но при этом много клетчатки, которая снижает аппетит. Также, обладая мочегонными свойствами, она выводит из организма лишнюю жидкость.

Грушу можно есть сырой, делать из нее фруктовые соки или джемы, а также добавлять в различные блюда и десерты. При этом она не вызывает аллергию и разрешается даже маленьким детям, когда они начинают есть твердую пищу (в основном с 6 месяцев в форме сока или компота).

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