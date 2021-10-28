Четыре продукта, которые можно есть на ночь: помогают выспаться

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Четыре продукта, которые можно есть на ночь: помогают выспаться

У многих перед сном появляется особый аппетит. Неизвестно, с чем именно это связано, но иногда ну очень хочется съесть чего-нибудь солененького, сладенького или даже острого. А после этого – очень крепко уснуть. Впрочем, это касается не всех продуктов. И важно разобраться, какие из них действительно полезны и позволены на ночь.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы издания Independent, расскажет, какие продукты помогут хорошо выспаться.

Бананы

Говорят, что бананы считаются такими, которые повышают энергию. Впрочем, за счет магния и серотонина фрукт способен расслаблять мышцы и способствовать крепкому сну.

Банан способен расслаблять мышцы
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Миндаль

Орех известен как источник насыщенных жиров. Кроме этого обладает еще целым списком полезных веществ, которые естественным образом снизят нервное напряжение и стабилизируют сердечное избиение.

Миндаль стабилизирует сердечное избиение

Мед

Достаточно всего-навсего одной чайной ложки. Она способна "отключить" некоторые энергичные соединения в головном мозге, что поможет успокоиться и стабилизировать сердечное избиение.

Мед помогает успокоиться

Овес

Кроме полезных минералов, витаминов и аминокислот, овес способствует выработке важного соединения, прямо влияющего на качество сна.

Овес влияет на качество сна

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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