Что добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное и не слипалось: один простой ингредиент
Если воспользоваться следующим лайфхаком – тесто на вареники точно не будет слипаться и получится эластичным. Для этого вам пригодится один обычный ингредиент. Эффект будет беспроигрышным.
О том, что нужно добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное, рассказала фудблогер Наталья с ником nata argania в Instagram. Из такого теста получаются вкуснейшие вареники с сыром.
Ингредиенты, которые пригодятся для теста:
- мука – 1 кг
- яйца – 1 шт.
- соль – щепотка
- немного оливкового масла
- теплая вода
Секреты приготовления идеального теста на вареники:
1. Просеять примерно килограмм муки.
2. Добавить одно яйцо.
3. Всыпать щепотку соли.
4. Следующий шаг ключевой – влить немного оливкового масла.
5. Замесить тесто на теплой воде.
6. Оставить на минут 15-20 отдохнуть.
7. Дополнительно мукой не посыпать.
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