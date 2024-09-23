Если воспользоваться следующим лайфхаком – тесто на вареники точно не будет слипаться и получится эластичным. Для этого вам пригодится один обычный ингредиент. Эффект будет беспроигрышным.

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О том, что нужно добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное, рассказала фудблогер Наталья с ником nata argania в Instagram. Из такого теста получаются вкуснейшие вареники с сыром.

Ингредиенты, которые пригодятся для теста:

мука – 1 кг

яйца – 1 шт.

соль – щепотка

немного оливкового масла

теплая вода

Секреты приготовления идеального теста на вареники:

1. Просеять примерно килограмм муки.

2. Добавить одно яйцо.

3. Всыпать щепотку соли.

4. Следующий шаг ключевой – влить немного оливкового масла.

5. Замесить тесто на теплой воде.

6. Оставить на минут 15-20 отдохнуть.

7. Дополнительно мукой не посыпать.

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