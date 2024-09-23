Что добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное и не слипалось: один простой ингредиент

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Что добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное и не слипалось: один простой ингредиент

Если воспользоваться следующим лайфхаком – тесто на вареники точно не будет слипаться и получится эластичным. Для этого вам пригодится один обычный ингредиент. Эффект будет беспроигрышным.

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О том, что нужно добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное, рассказала фудблогер Наталья с ником nata argania в Instagram. Из такого теста получаются вкуснейшие вареники с сыром.

Что добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное и не слипалось: один простой ингредиент

Ингредиенты, которые пригодятся для теста:

  • мука – 1 кг
  • яйца – 1 шт.
  • соль – щепотка
  • немного оливкового масла
  • теплая вода

Секреты приготовления идеального теста на вареники:

Что добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное и не слипалось: один простой ингредиент

1. Просеять примерно килограмм муки.

2. Добавить одно яйцо.

Что добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное и не слипалось: один простой ингредиент

3. Всыпать щепотку соли.

Что добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное и не слипалось: один простой ингредиент

4. Следующий шаг ключевой – влить немного оливкового масла.

Что добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное и не слипалось: один простой ингредиент

5. Замесить тесто на теплой воде.

Что добавить в тесто на вареники, чтобы оно было эластичное и не слипалось: один простой ингредиент

6. Оставить на минут 15-20 отдохнуть.

7. Дополнительно мукой не посыпать.

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