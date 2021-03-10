Что готовить из редиса кроме салата: 3 небанальных рецепта

Весна – пора редиса. На рынках и в супермаркетах уже можно найти первые пучки ярких красно-зеленых "букетиков".

Редакция FoodOboz рассказывает, что можно приготовить из редиса кроме банального весеннего салата с молодой капустой и огурцом.

Редис можно есть не только в сыром виде, но и в жареном. seriouseats.com

Жареный редис

редис

соль, перец

чеснок

душистые травы

растительное масло

Редис помыть, обсушить полотенцем и отрезать хвостики. Разрезать пополам или на четыре части (зависит от размера редиса). Выложить на смазанную маслом сковороду, посолить, поперчить по вкусу, выдавить один-два зубчика чеснока и добавить любимые травы Жарить на среднем огне, помешивая, до золотистого цвета со всех сторон.

Если вы хотите более здоровый вариант, редис можно запечь в духовке. Для этого нужно сбрызнуть растительным маслом, добавить соль и специи, хорошо перемешать. Выложить на застеленный пергаментом или фольгой противень и поставить в нагретую до 180 градусов духовку. Запекать 15-20 минут. В процессе запекания редис лучше перемешивать – так он лучше пропечется со всех сторон.

Маринованный редис – отличная закуска. acouplecooks.com

Маринованный редис

небольшой редис – 10 шт.

красный винный уксус – 0.5 стакана

вода – 0.5 стакана

душистый перец – 10 горошин

соль – 1,5 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

Редис помыть, отрезать хвостики. Нарезать тонкими колечками (можно ножом, можно на специальной овощерезке). Сложить в банку, добавить перец горошком. Воду смешать с уксусом, сахаром и солью. Хорошо размешать – пока соль и сахар не растворятся. Залить рассолом редис, закрыть банку крышкой и отправить на час в холодильник.

Чипсы из редиса станут здоровой альтернативой магазинным чипсам. kimspireddiy.com

Чипсы из редиса

редис

соль

любимые приправы и специи

растительное масло

Редис помыть, вытереть насухо и нарезать тонкими кружочками. Выложить в глубокую миску, добавить соль, перец и другие специи и пряности. Сбрызнуть растительным маслом и хорошо перемешать. Противень застелить пергаментом, аккуратно выложить редис – так, чтобы каждый кружочек лежал отдельно и не соприкасался с другим. Поставить в нагретую до 150 градусов духовку. Минут через десять, когда редис подрумянится, достать и перевернуть кружочки, чтобы чипсы равномерно "загорели" со всех сторон. Если кружочки будут сильно сухими, брызните на них растительным маслом. Снова поставить в духовку на 7-10 минут. Следите за временем (иначе чипсы сгорят). Достать из духовки, остудить и есть вприкуску с любимым соусом.

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