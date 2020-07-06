Что нужно знать о витаминах: раскрыты полезные свойства

Витамины – это органические соединения, которые участвуют практически во всех жизненно важных процессах организма. Например, они необходимы для формирования мышц, функционирования нервной системы и поддержания энергетического баланса.

Организм не способен производить их самостоятельно или делает это в недостаточных количествах. По этой причине необходимо принимать витамины с пищей. Чтобы избежать дефицита, Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять пять порций фруктов и овощей, сообщает foodspring.it.

В настоящее время известно 13 незаменимых витаминов для человека. Они делятся на водорастворимые и жирорастворимые, а также различаются по способу их поглощения, транспортировки, хранения и выведения из организма.

Жирорастворимые витамины (А, D, E и K)

Эти витамины растворяются в жирах, хранятся в организме и выводятся через кишечник. Из-за того, что они накапливаются, нет необходимости принимать их регулярно, иначе это может привести к передозировке. Рекомендуется всегда консультироваться с врачом, прежде чем принимать препараты, содержащие эти витамины.

Водорастворимые витамины (С и группа В)

В отличие от жирорастворимых, водорастворимые витамины не накапливаются в организме, поэтому должны постоянно поступать с пищей. Как следует из названия, они растворяются в воде, а избыточные количества выводятся через почки.

Функции витаминов

В целом витамины нужны для формирования тканей и производства энергии. Некоторые из них также обладают антиоксидантным действием, благодаря чему могут предотвращать образование свободных радикалов, которые способствуют развитию многих заболеваний.

Отдельные витамины имеют определенные функции. Например, витамин А необходим для зрительных процессов, витамин D – регулирует метаболизм фосфора и кальция, способствуя здоровью костей, витамин В12 – участвует в делении клеток, образовании крови и генетического материала, а также в расщеплении жирных кислот и аминокислот.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о витаминах, которые повышают иммунитет и оказывают положительное влияние на жизнедеятельность организма.