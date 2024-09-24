Если вы хотите очень быстро приготовить очень сытное, вкусное и простое блюдо для ужина или обеда, возьмите просто фарш и вафли, из них получатся очень сытные бризоли.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из фарша и простых вафель.

Ингредиенты:

Фарш – 500 г

Лук – 1 шт.

Вафельные лепешки – 6 шт.

Яйца – 3 шт.

Молоко – 2-3 ст. л.

Соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте натертый на мелкой терке лук, солим и перчим. Перемешайте до однородности. По желанию можно добавить зелень, твердый сыр или овощи.

2. Выкладываем на вафли мясную начинку тонким слоем, сверху накройте вафлями. Порежьте на куски.

3. Взбейте яйца с молоком, обмокните вафли и пожарьте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: