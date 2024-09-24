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Что приготовить из фарша кроме котлет: рецепт самого бюджетного и вкусного блюда
Если вы хотите очень быстро приготовить очень сытное, вкусное и простое блюдо для ужина или обеда, возьмите просто фарш и вафли, из них получатся очень сытные бризоли.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из фарша и простых вафель.
Ингредиенты:
- Фарш – 500 г
- Лук – 1 шт.
- Вафельные лепешки – 6 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Молоко – 2-3 ст. л.
- Соль, перец, масло
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте натертый на мелкой терке лук, солим и перчим. Перемешайте до однородности. По желанию можно добавить зелень, твердый сыр или овощи.
2. Выкладываем на вафли мясную начинку тонким слоем, сверху накройте вафлями. Порежьте на куски.
3. Взбейте яйца с молоком, обмокните вафли и пожарьте.
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