Что приготовить из фарша кроме котлет: рецепт самого бюджетного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Фарш для приготовления мясных блюд

Если вы хотите очень быстро приготовить очень сытное, вкусное и простое блюдо для ужина или обеда, возьмите просто фарш и вафли, из них получатся очень сытные бризоли. 

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Что приготовить из фарша и вафель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из фарша и простых вафель. 

Вкусные бризоли

Ингредиенты: 

  • Фарш – 500 г
  • Лук – 1 шт. 
  • Вафельные лепешки – 6 шт. 
  • Яйца – 3 шт.
  • Молоко – 2-3 ст. л.
  • Соль, перец, масло

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавьте натертый на мелкой терке лук, солим и перчим. Перемешайте до однородности. По желанию можно добавить зелень, твердый сыр или овощи.

Мясной фарш

2. Выкладываем на вафли мясную начинку тонким слоем, сверху накройте вафлями. Порежьте на куски. 

Приготовление блюда

3. Взбейте яйца с молоком, обмокните вафли и пожарьте.

Готовое блюдо

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