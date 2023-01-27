Картофельная запеканка – это очень вкусное блюдо из картофеля, которое быстро готовится и станет отличным вариантом сытного обеда или ужина для всей семьи. Ее можно дополнить фаршем или любым другим мясом, а также добавить сыр – он придаст блюду особую пикантность.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельной запеканки с фаршем и сыром.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт

фарш (свино-говяжий) – 500 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

томатный соус – 5-6 ст. л.

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сыр – 150 г

майонез – 2 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

паприка – 0,5 ч. л.

сухой чеснок – 0,5 ч. л.

орегано – 0,5 ч. л.

соль и перец

масло (для жарки)

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и отварить до готовности.

2. Между тем измельчить лук и натереть морковь на терке. Обжарить на сковороде с добавлением сахара.

3. Выложить фарш и специи. Размять лопаткой.

4. Через 10 минут добавить томатный соус, тушить до испарения жидкости.

5. Картофель порезать колечками, выложить в форму для запекания. Посолить и вылить 50 мл горячей воды.

6. Смазать майонезом, выложить фарш и посыпать сыром.

7. Выпекать при температуре 200 градусов на 20 минут.

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