Что приготовить из картофеля и фарша: очень сытный рецепт для всей семьи
Картофельная запеканка – это очень вкусное блюдо из картофеля, которое быстро готовится и станет отличным вариантом сытного обеда или ужина для всей семьи. Ее можно дополнить фаршем или любым другим мясом, а также добавить сыр – он придаст блюду особую пикантность.
Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельной запеканки с фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт
- фарш (свино-говяжий) – 500 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- томатный соус – 5-6 ст. л.
- сыр – 150 г
- майонез – 2 ст. л.
- сахар – 1 ч. л.
- паприка – 0,5 ч. л.
- сухой чеснок – 0,5 ч. л.
- орегано – 0,5 ч. л.
- соль и перец
- масло (для жарки)
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и отварить до готовности.
2. Между тем измельчить лук и натереть морковь на терке. Обжарить на сковороде с добавлением сахара.
3. Выложить фарш и специи. Размять лопаткой.
4. Через 10 минут добавить томатный соус, тушить до испарения жидкости.
5. Картофель порезать колечками, выложить в форму для запекания. Посолить и вылить 50 мл горячей воды.
6. Смазать майонезом, выложить фарш и посыпать сыром.
7. Выпекать при температуре 200 градусов на 20 минут.
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