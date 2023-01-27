Что приготовить из картофеля и фарша: очень сытный рецепт для всей семьи

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Что приготовить из картофеля и фарша: очень сытный рецепт для всей семьи

Картофельная запеканка это очень вкусное блюдо из картофеля, которое быстро готовится и станет отличным вариантом сытного обеда или ужина для всей семьи. Ее можно дополнить фаршем или любым другим мясом, а также добавить сыр – он придаст блюду особую пикантность.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельной запеканки с фаршем и сыром.

Рецепт картофельной запеканки с фаршем и сыром

Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт
  • фарш (свино-говяжий) – 500 г
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • томатный соус – 5-6 ст. л.
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  • сыр – 150 г
  • майонез – 2 ст. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • паприка – 0,5 ч. л.
  • сухой чеснок – 0,5 ч. л.
  • орегано – 0,5 ч. л.
  • соль и перец
  • масло (для жарки)
Картофельная запеканка

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и отварить до готовности.

2. Между тем измельчить лук и натереть морковь на терке. Обжарить на сковороде с добавлением сахара.

3. Выложить фарш и специи. Размять лопаткой.

Запеканка из картофеля и фарша

4. Через 10 минут добавить томатный соус, тушить до испарения жидкости.

5. Картофель порезать колечками, выложить в форму для запекания. Посолить и вылить 50 мл горячей воды.

6. Смазать майонезом, выложить фарш и посыпать сыром.

Картполяная запеканка в духовке

7. Выпекать при температуре 200 градусов на 20 минут.

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