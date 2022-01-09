Что приготовить из остатков картофельного пюре на завтрак: блюдо из трех ингредиентов

Как часто бывает такое, что вчерашнего картофельного пюре осталось еще достаточно, а вот что делать с ним – не знаете? Ибо будто и не съешь его, и выбросить тоже жалко. Но и не нужно этого делать, ведь из пюре можно приготовить не только вкусные закуски, но и завтрак.

Рецептом картофельного пюре с сосиской в лаваше поделилась фудблогер Елена Бочкарева. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

сосиски

лаваш

картофельное пюре

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Способ приготовления:

1. Лаваш порезать на прямоугольники так, чтобы можно было несколько раз завернуть сосиску.

2. Половину лаваша помазать картофельным пюре.

3. Выложить сбоку сосиску. Завернуть в рулет.

4. Выложить рулеты в форму. Смазать их взбитым яйцом, посыпать кунжутом.

5. Запекать при температуре 200 градусов 20-30 минут.

Лучше всего подавать блюдо с томатным или сливочным соусом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как из картофельного пюре приготовить закуски.