Что приготовить из остатков картофельного пюре на завтрак: блюдо из трех ингредиентов
Как часто бывает такое, что вчерашнего картофельного пюре осталось еще достаточно, а вот что делать с ним – не знаете? Ибо будто и не съешь его, и выбросить тоже жалко. Но и не нужно этого делать, ведь из пюре можно приготовить не только вкусные закуски, но и завтрак.
Рецептом картофельного пюре с сосиской в лаваше поделилась фудблогер Елена Бочкарева. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
сосиски
лаваш
картофельное пюре
Способ приготовления:
1. Лаваш порезать на прямоугольники так, чтобы можно было несколько раз завернуть сосиску.
2. Половину лаваша помазать картофельным пюре.
3. Выложить сбоку сосиску. Завернуть в рулет.
4. Выложить рулеты в форму. Смазать их взбитым яйцом, посыпать кунжутом.
5. Запекать при температуре 200 градусов 20-30 минут.
Лучше всего подавать блюдо с томатным или сливочным соусом.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как из картофельного пюре приготовить закуски.