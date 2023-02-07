Что приготовить на ужин за 30 минут: сытное блюдо для всей семьи

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Что приготовить на ужин за 30 минут: сытное блюдо для всей семьи

Вкусный, сытный и бюджетный ужин для всей семьи можно приготовить из двух главных ингредиентов — макарон и фарша. Самое важное, что весь процесс приготовления займет всего 30 минут.

Фудблогер Анастасия с ником aprilparadise на своей странице в Instagram поделилась рецептом макарон лингвини с фрикадельками в сметанном соусе.

Что приготовить на ужин из макарон и фарша

Ингредиенты:

  • лингвини
  • куриный фарш
  • лук
  • желток
  • шпинат
  • твердый сыр
  • сметана
  • оливковое масло
  • специи
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Способ приготовления:

1. Для начала смешать куриный фарш, лук, желток и специи. Перемешать и сформовать фрикадельки.

Фрикадельки на ужин

2. Налить на сковороду стакан воды, выложить лингвини, а между ними – фрикадельки. Тушить 10 минут под крышкой.

3. Смешать сметану, специи, оливковое масло и воду. Это будет соус для блюда.

Макароны лингвини на ужин

4. Добавить к лингвини шпинат и залить соусом. Тушить еще 10 минут под крышкой.

Рецепт макарон лингвини с фрикадельками и соусом

5. После этого посыпать блюдо тертым сыром и оставить на 5 минут, чтобы он расплавился.

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