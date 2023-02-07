Что приготовить на ужин за 30 минут: сытное блюдо для всей семьи
Вкусный, сытный и бюджетный ужин для всей семьи можно приготовить из двух главных ингредиентов — макарон и фарша. Самое важное, что весь процесс приготовления займет всего 30 минут.
Фудблогер Анастасия с ником aprilparadise на своей странице в Instagram поделилась рецептом макарон лингвини с фрикадельками в сметанном соусе.
Ингредиенты:
- лингвини
- куриный фарш
- лук
- желток
- шпинат
- твердый сыр
- сметана
- оливковое масло
- специи
Способ приготовления:
1. Для начала смешать куриный фарш, лук, желток и специи. Перемешать и сформовать фрикадельки.
2. Налить на сковороду стакан воды, выложить лингвини, а между ними – фрикадельки. Тушить 10 минут под крышкой.
3. Смешать сметану, специи, оливковое масло и воду. Это будет соус для блюда.
4. Добавить к лингвини шпинат и залить соусом. Тушить еще 10 минут под крышкой.
5. После этого посыпать блюдо тертым сыром и оставить на 5 минут, чтобы он расплавился.
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