Вкусный, сытный и бюджетный ужин для всей семьи можно приготовить из двух главных ингредиентов — макарон и фарша. Самое важное, что весь процесс приготовления займет всего 30 минут.

Фудблогер Анастасия с ником aprilparadise на своей странице в Instagram поделилась рецептом макарон лингвини с фрикадельками в сметанном соусе.

Ингредиенты:

лингвини

куриный фарш

лук

желток

шпинат

твердый сыр

сметана

оливковое масло

специи

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Способ приготовления:

1. Для начала смешать куриный фарш, лук, желток и специи. Перемешать и сформовать фрикадельки.

2. Налить на сковороду стакан воды, выложить лингвини, а между ними – фрикадельки. Тушить 10 минут под крышкой.

3. Смешать сметану, специи, оливковое масло и воду. Это будет соус для блюда.

4. Добавить к лингвини шпинат и залить соусом. Тушить еще 10 минут под крышкой.

5. После этого посыпать блюдо тертым сыром и оставить на 5 минут, чтобы он расплавился.

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