Что сырники не разваливались, на сковороде нужно выполнить одно простое действие. И касается она именно кисломолочного творога. Изделия будут идеально держать форму и при этом не будут гореть.

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Идея приготовления идеальных сырников опубликована на странице фудблогера Илоны Савчук (ilonna savchuk) в Instagram. Секрет состоит в том, что кисломолочный творог нужно очень хорошо отжать от излишней влаги, а только после этого делать тесто.

Ингредиенты:

творог – 600 г (5%)

желтки – 2 шт.

сахар – 40-50 г

соль – щепотка

мука – 50-70 г (зависит от того, насколько влажный сыр)

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Для того, чтобы сырники держали форму и не растеклись по сковороде, нужно чтобы сыр был не слишком влажный, поэтому лучше его отжать от лишней жидкости.

2. Сыр перетереть через сито. (необязательно).

3. Добавить желтки, сахар, ванильный сахар, щепотку соли.

4. Хорошо вымешать, затем муку и снова вымешать.

5. Стол подпилить мукой и выложить тесто.

6. Из массы сделать форму "колбаски" и нарезать на порционные кусочки.

7. С помощью стакана удается сделать идеальную форму.

8. Жарить на разогретой сковороде с каплей растительного масла.

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