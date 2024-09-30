Что сделать с сыром, чтобы сырники не распадались на сковородке: не забудьте об этом простом действии

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что сделать с сыром, чтобы сырники не распадались на сковородке: не забудьте об этом простом действии

Что сырники не разваливались, на сковороде нужно выполнить одно простое действие. И касается она именно кисломолочного творога. Изделия будут идеально держать форму и при этом не будут гореть.

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Идея приготовления идеальных сырников опубликована на странице фудблогера Илоны Савчук (ilonna savchuk) в Instagram. Секрет состоит в том, что кисломолочный творог нужно очень хорошо отжать от излишней влаги, а только после этого делать тесто.

Что сделать с сыром, чтобы сырники не распадались на сковородке: не забудьте об этом простом действии

Ингредиенты:

  • творог – 600 г (5%)
  • желтки – 2 шт.
  • сахар – 40-50 г
  • соль – щепотка
  • мука – 50-70 г (зависит от того, насколько влажный сыр)
  • ванильный сахар

Способ приготовления:

Что сделать с сыром, чтобы сырники не распадались на сковородке: не забудьте об этом простом действии

1. Для того, чтобы сырники держали форму и не растеклись по сковороде, нужно чтобы сыр был не слишком влажный, поэтому лучше его отжать от лишней жидкости.

2. Сыр перетереть через сито. (необязательно).

Что сделать с сыром, чтобы сырники не распадались на сковородке: не забудьте об этом простом действии

3. Добавить желтки, сахар, ванильный сахар, щепотку соли.

4. Хорошо вымешать, затем муку и снова вымешать.

Что сделать с сыром, чтобы сырники не распадались на сковородке: не забудьте об этом простом действии

5. Стол подпилить мукой и выложить тесто.

Что сделать с сыром, чтобы сырники не распадались на сковородке: не забудьте об этом простом действии

6. Из массы сделать форму "колбаски" и нарезать на порционные кусочки.

7. С помощью стакана удается сделать идеальную форму.

Что сделать с сыром, чтобы сырники не распадались на сковородке: не забудьте об этом простом действии

8. Жарить на разогретой сковороде с каплей растительного масла.

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