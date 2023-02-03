Лиганцы – это очень вкусное древнее украинское блюдо из картофеля и творога. Они с виду напоминают ленивые вареники, но значительно больше по размеру и готовятся с начинкой.

Фудблогер Юлия с ником yulia_delicious_recipesна своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных лиганцев с творогом.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

яйца – 1 шт

крахмал – 300 г

сметана – 1 ст. л.

соль

Начинка:

кисломолочный творог – 100 г

укроп – 1-2 веточки

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Способ приготовления:

1. Помыть картофель и отварить в подсоленной воде, не снимая кожицу.

2. Отварной картофель почистить от кожуры и размять в пюре. К готовому пюре добавить яйцо, сметану, соль и крахмал. Замесить тесто.

3. Для начинки смешать творог и измельченный укроп.

4. Из теста сформировать небольшие шарики или овалы, завернув внутрь начинку.

5. Готовые лиганцы отварить в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут.

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