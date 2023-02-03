Что такое лиганцы и как их правильно готовить: вкусный старинный рецепт
Лиганцы – это очень вкусное древнее украинское блюдо из картофеля и творога. Они с виду напоминают ленивые вареники, но значительно больше по размеру и готовятся с начинкой.
Фудблогер Юлия с ником yulia_delicious_recipesна своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных лиганцев с творогом.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- яйца – 1 шт
- крахмал – 300 г
- сметана – 1 ст. л.
- соль
Начинка:
- кисломолочный творог – 100 г
- укроп – 1-2 веточки
Способ приготовления:
1. Помыть картофель и отварить в подсоленной воде, не снимая кожицу.
2. Отварной картофель почистить от кожуры и размять в пюре. К готовому пюре добавить яйцо, сметану, соль и крахмал. Замесить тесто.
3. Для начинки смешать творог и измельченный укроп.
4. Из теста сформировать небольшие шарики или овалы, завернув внутрь начинку.
5. Готовые лиганцы отварить в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут.
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