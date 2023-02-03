Что такое лиганцы и как их правильно готовить: вкусный старинный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Что такое лиганцы и как их правильно готовить: вкусный старинный рецепт

Лиганцы – это очень вкусное древнее украинское блюдо из картофеля и творога. Они с виду напоминают ленивые вареники, но значительно больше по размеру и готовятся с начинкой.

Фудблогер Юлия с ником yulia_delicious_recipesна своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных лиганцев с творогом.

Рецепт картофельных лиганцев с творогом

Ингредиенты:

  • картофель – 700 г
  • яйца – 1 шт
  • крахмал – 300 г
  • сметана – 1 ст. л.
  • соль

Начинка:

  • кисломолочный творог – 100 г
  • укроп – 1-2 веточки
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Способ приготовления:

1. Помыть картофель и отварить в подсоленной воде, не снимая кожицу.

Картофельное пюре для лиганцев

2. Отварной картофель почистить от кожуры и размять в пюре. К готовому пюре добавить яйцо, сметану, соль и крахмал. Замесить тесто.

3. Для начинки смешать творог и измельченный укроп.

Что такое лиганцы и как их приготовить

4. Из теста сформировать небольшие шарики или овалы, завернув внутрь начинку.

Лыганцы с творогом

5. Готовые лиганцы отварить в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут.

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