Деруны, которые не темнеют: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,9 т.
Как приготовить золотистые деруны

Самое простое, вкусное и сытное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их нужно из желтых сортов картофеля – те, которые более ароматны и лучше развариваются. А для того, чтобы деруны не были серыми и забитыми, нужно добавлять только просеянную муку, а в основу – луковый сок, сметану, они не дадут картофелю потемнеть. 

Картофельные деруны

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусных дерунов со сметаной, которые не будут серыми и забитыми мукой. 

Рецепт дерунов
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Совет от кулинара: обязательно добавьте с тесто сметану и лук, они не дадут картофелю потемнеть! 

Домашние деруны, которые не темнеют

Ингредиенты: 

  • картофель – 480 г 
  • лук – 90 г
  • яйца – 1 шт.
  • сметана – 60 г
  • мука – 50 г
  • соль – по вкусу 
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картошку натрите на мелкой терке. Лук перебейте в блендере. 

Картофель для дерунов 

2. Переложите картофель в миску, добавьте муку, лук, яйцо, сметану, соль и хорошо перемешайте.

Как приготовить вкусную основу для дерунов

3. Разогрейте масло на сковороде, выложите картофель ложкой, обжарьте с двух сторон до готовности. 

Деруны со сметаной

Подавайте деруны горячими, со сметаной, можно посыпать зеленью. 

Вкусные деруны

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