Диетолог рассказала, чем можно заменить красное мясо

Красное мясо можно заменить черной фасолью. В ней содержатся важные аминокислоты и клетчатка.

Об этом на своей странице в Facebook написала диетолог Светлана Фус. Однако она не рекомендует полностью исключать мясо из меню, лучше уменьшить его количество.

"Красное мясо полезное, так как содержит множество питательных веществ, важных для организма человека. Это и полноценный белок и витамины группы B, и минералы (железо, цинк, фосфор). Именно мясо – важный источник железа, поэтому убирать его из питания не требуется", – объяснила подробнее эксперт.

Чем можно заменить красное мясо. facebook.com/svetlanafus

Фасоль считается самой полезной среди бобовых культур. В еду ее можно добавлять после тепловой обработки. А перед тем как варить, продукт рекомендуется замочить на 10-12 часов в подкисленной воде. Это нужно для того, чтобы снизить количество фитиновой кислоты в составе фасоли, потому что она препятствует усвоению кальция, железа, цинка.

Добавим, что слишком часто кушать красное мясо нельзя, иначе повышаются шансы развития рака, диабета и болезней сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL, рецепты стейков для тех, кто не ест мяса. Всегда можно приготовить так называемый альтернативный стейк – так повара называют блюда, которые приготовлены не из говядины.