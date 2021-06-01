Все представительницы прекрасного пола наверняка знают, что такое интервальное голодание. В своей практике я достаточно, часто слышу этот вопрос и хочу сегодня немного поговорить с вами на эту тему.
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Не все знают как правильно проводить интервальное голодание и так ли оно вообще полезно...
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Интервальное голодание (дальше ИГ) - это практика воздержание от еды и питья (кроме воды) в течении определенного времени. Сейчас очень распространён интервал 16/8. То есть 16 часов вы не употребляете пищу, а в промежутке в 8 часов спокойно питаетесь.
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Например, вы пропуская завтрак, только обедаете и ужинаете. Остальное время пьете воду.
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И действительного, у этого метода питания есть свои плюсы с которыми не поспоришь!
Этот стиль питания помогает:
сбросить лишний вес
регулировать уровень сахара и холестерина в организме
усилить детоксикацию организма
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Конечно, еще очень многое зависит от рациона и параллельной физической нагрузки.
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Почему эта тема стала такой популярной и все “борцы за похудение и здоровье” так сильно ею увлеклись?
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Все благодаря одному японскому ученому, которого наградили Нобелевской премией по физиологии и медицине за изучение процессов аутофагии у пищевых дрожжей
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Конечно он не пытался спровоцировать все женское население увлечься голодовкой, но так вышло
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Аутофагия отвечает за способность организма к обновлению, борьбу с инфекциями и вывод токсинов
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При отказе от пищи уровень глюкозы в крови падает, вследствие чего снижается и выработка инсулина, отвечающего за ее транспортировку к тканям. Наш организм понимает это как прекращение поступления питательных веществ и переключается в “режим выживания”, ускоренно вырабатывая глюкагон
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Важно понимать, что это защитная реакция организма, которая провоцирует переработку “отслуживших” клеток для получения питательных веществ “изнутри” (если питание снаружи прекратилось)
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За счет такого “поедания” собственных клеток и осуществляются процессы регенерации (обновления) и борьба с инфекциями и вирусами, потому что это тоже клетки нашего организма, которые перерабатываются
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Но! Всегда существует “но”.
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