Все представительницы прекрасного пола наверняка знают, что такое интервальное голодание. В своей практике я достаточно, часто слышу этот вопрос и хочу сегодня немного поговорить с вами на эту тему.

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Не все знают как правильно проводить интервальное голодание и так ли оно вообще полезно...

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Интервальное голодание (дальше ИГ) - это практика воздержание от еды и питья (кроме воды) в течении определенного времени. Сейчас очень распространён интервал 16/8. То есть 16 часов вы не употребляете пищу, а в промежутке в 8 часов спокойно питаетесь.

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Например, вы пропуская завтрак, только обедаете и ужинаете. Остальное время пьете воду.

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И действительного, у этого метода питания есть свои плюсы с которыми не поспоришь!

Этот стиль питания помогает:

сбросить лишний вес

регулировать уровень сахара и холестерина в организме

усилить детоксикацию организма

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Конечно, еще очень многое зависит от рациона и параллельной физической нагрузки.

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Почему эта тема стала такой популярной и все “борцы за похудение и здоровье” так сильно ею увлеклись?

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Все благодаря одному японскому ученому, которого наградили Нобелевской премией по физиологии и медицине за изучение процессов аутофагии у пищевых дрожжей

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Конечно он не пытался спровоцировать все женское население увлечься голодовкой, но так вышло

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Аутофагия отвечает за способность организма к обновлению, борьбу с инфекциями и вывод токсинов

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При отказе от пищи уровень глюкозы в крови падает, вследствие чего снижается и выработка инсулина, отвечающего за ее транспортировку к тканям. Наш организм понимает это как прекращение поступления питательных веществ и переключается в “режим выживания”, ускоренно вырабатывая глюкагон

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Важно понимать, что это защитная реакция организма, которая провоцирует переработку “отслуживших” клеток для получения питательных веществ “изнутри” (если питание снаружи прекратилось)

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За счет такого “поедания” собственных клеток и осуществляются процессы регенерации (обновления) и борьба с инфекциями и вирусами, потому что это тоже клетки нашего организма, которые перерабатываются

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Но! Всегда существует “но”.

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