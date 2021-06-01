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Нина Ходаковская
Нина Ходаковская
Нутрициолог, лектор и основательница онлайн-школы здоровья Nina School Все статьи автора

Интервальное голодание эффективно для похудения, но есть одно "но"

4.9т
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Все представительницы прекрасного пола наверняка знают, что такое интервальное голодание. В своей практике я достаточно, часто слышу этот вопрос и хочу сегодня немного поговорить с вами на эту тему.

Не все знают как правильно проводить интервальное голодание и так ли оно вообще полезно...

Интервальное голодание (дальше ИГ) - это практика воздержание от еды и питья (кроме воды) в течении определенного времени. Сейчас очень распространён интервал 16/8. То есть 16 часов вы не употребляете пищу, а в промежутке в 8 часов спокойно питаетесь.

Например, вы пропуская завтрак, только обедаете и ужинаете. Остальное время пьете воду.

И действительного, у этого метода питания есть свои плюсы с которыми не поспоришь!

Этот стиль питания помогает:

сбросить лишний вес

регулировать уровень сахара и холестерина в организме

усилить детоксикацию организма

Конечно, еще очень многое зависит от рациона и параллельной физической нагрузки.

Почему эта тема стала такой популярной и все “борцы за похудение и здоровье” так сильно ею увлеклись?

Все благодаря одному японскому ученому, которого наградили Нобелевской премией по физиологии и медицине за изучение процессов аутофагии у пищевых дрожжей

Конечно он не пытался спровоцировать все женское население увлечься голодовкой, но так вышло

Аутофагия отвечает за способность организма к обновлению, борьбу с инфекциями и вывод токсинов

При отказе от пищи уровень глюкозы в крови падает, вследствие чего снижается и выработка инсулина, отвечающего за ее транспортировку к тканям. Наш организм понимает это как прекращение поступления питательных веществ и переключается в “режим выживания”, ускоренно вырабатывая глюкагон

Важно понимать, что это защитная реакция организма, которая провоцирует переработку “отслуживших” клеток для получения питательных веществ “изнутри” (если питание снаружи прекратилось)

За счет такого “поедания” собственных клеток и осуществляются процессы регенерации (обновления) и борьба с инфекциями и вирусами, потому что это тоже клетки нашего организма, которые перерабатываются

Но! Всегда существует “но”.

Интервальное голодание эффективно для похудения, но есть одно "но"
Интервальное голодание эффективно для похудения, но есть одно "но"
Интервальное голодание эффективно для похудения, но есть одно "но"

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Автор
Нина Ходаковская Нина Ходаковская
Место
Украина
Тег
диета
Источник
Источник: Instagram Нины Ходаковской
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