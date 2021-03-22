Ученые развенчали мифы о пользе суперфудов

Obozrevatel Диеты 14:26, 22.03.2021 Обновлено: 15:40, 22.03.2021

Испанские исследователи заявили, что многие понапрасну переоценивали некоторые виды еды. Каждый продукт полезен и ценен по-своему, но без фанатизма.

Как сообщает издание The Conversation, коллектив европейских ученых из университета Овиедо заявили, что понятие "суперфуд" появилось не из медицины, и не от фитнес-тренеров.

Ученые рассказали правду о суперфудах
unsplash.com

Дело в том, что такое слово это лишь маркетинговая уловка, чтобы увеличить продажи брендов. Также специалисты уточнили, что достоверно суперфудом является материнское молоко – оно содержит все необходимые вещества, чтобы грудничок питался им долгое время, постепенно прибавляя в весе.

По словам экспертов, непрерывное употребление продукта одного вида не может собой заменить сбалансированного рациона, а иногда увлечение этим может пойти во вред.

Еще важно, что некоторые продукты успешно заменяются другими. Например, кудрявая и листовая капуста по фитохимическому составу похожа с другими видами своей культуры. То есть, и пекинская и белокочанная будут иметь те же вещества: фолиевую кислоту, витамины С, К, А, но в некоторых сортах содержание витаминов или минералов может отличаться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диетолог рассказала в каких случаях необходимо принимать витамины.

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