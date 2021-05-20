Врач месяц питался фастфудом и показал, что с ним стало

В Великобритании 42-летний врач и телеведущий Крис ван Туллекен ради эксперимента четыре недели питался фастфудом. Он рассказал, что не только набрал лишние килограммы, но и подверг свое здоровье существенному риску.

Как говорится в документальном фильме BBC, в рационе подопытного содержались различные добавки: эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты, сухие вещества и ароматизаторы.

"Я стал вяло соображать и плохо спать; я ворочался в постели из-за тревожных мыслей и страха перед повседневными делами. У меня появилась изжога и запоры. Я начал страдать от геморроя. Но хуже всего, что мой мозг перестроился таким образом, будто у меня появилась наркозависимость", – сообщил врач.

В ходе всего эксперимента за здоровьем Туллекена наблюдала группа исследователей. Ученые заметили изменения в его мозгу и выяснили, что вредная пища превратила мужчину в "пищевого наркомана".

"Мой мозг подталкивает меня к поиску фастфуда. Даже после того, как я перестал придерживаться такой диеты, томография показала, что новые связи в мозге все еще действуют. Кажется, я не могу свести на нет нанесенный моему мозгу вред. Теперь я запрограммирован так, что мне все сложнее отказаться от вредной пищи", – подчеркнул он.

Врач признался, что поначалу старался есть в отдельной комнате, чтобы семья не последовала его примеру. Однако попытки не увенчались успехом, и вскоре ребенок и жена тоже стали питаться вредной пищей, которая хранилась дома.

"Я пытался не переедать. Я ел, только когда испытывал голод, что случалось довольно часто", – сказал Туллекен.

В результате британец за месяц поправился на семь килограммов. После эксперимента он вернулся к здоровой пище, и лишний вес начал постепенно уходить.

В начале эксперимента Туллекен весил почти 82 килограмма. Источник: dailymail.co.uk

За месяц он поправился на семь килограммов. Источник: dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые салаты, пользующиеся большой популярностью, на самом деле не так уж и полезны, а по энергетической ценности могут и вовсе уступить фастфуду.

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