Женщина похудела на 46 килограммов, отказавшись от кофе с сахаром. Фото

29-летняя британка Тенси Арнет из города Колчестер отказалась от кофе с сахаром и похудела на 46 килограммов за 15 месяцев.

Как пишет East Anglian Daily Times, ранее женщина весила 114 килограммов. Благодаря правильному питанию и спорту Арнет похудела до 68 килограммов и полюбила свой внешний вид (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ноябре 2019 года Тенси решила привести себя в форму и вместе с сестрой вступила в местную группу для тех, кто хочет похудеть. Там ей предоставили комплексную программу для снижения веса.

Теперь у женщины каждый день есть три сбалансированных приема пищи, состоящие преимущественно из фруктов и овощей. Родственники поддержала ее стремление к здоровому питанию.

"Приятно осознавать, что вся семья питается правильно, и я прививаю своим детям хорошие привычки. Больше всего мы любим мясной пирог и овощное рагу с говядиной", – отметила Арнет.

Друзья британки утверждают, что теперь она стала похожа на герцогиню Меган Маркл.

В ноябре 2019 года Тенси решила привести себя в форму eadt.co.uk

Ей предоставили комплексную программу для снижения веса eadt.co.uk

Теперь у женщины каждый день есть три сбалансированных приема пищи eadt.co.uk

Она стала похожа на герцогиню Меган Маркл eadt.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, чтобы избавиться от лишнего жира, нужно настроиться на кропотливую, длительную работу над собой. Однако существуют способы привести себя в форму в короткие сроки без лишних усилий.