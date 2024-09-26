Домашняя гранола на завтрак: как приготовить без проблем
Если после завтрака вы чувствуете сонливость и упадок сил, то следует пересмотреть свои привычки относительно первого приема пищи. Также это необходимо сделать, если уже через час после завтрака вы снова чувствуете голод. Именно в такие моменты люди приходят к правильным завтракам, заряжающим энергией и хорошим настроением до самого обеда.
Одним из вариантов правильных завтраков является гранола. Она наполнена полезными углеводами и клетчаткой, которые так необходимы организму с утра. Конечно, гранолу можно приобрести в магазине. Но почему бы не сделать ее самому, сэкономив собственные средства. Домашняя гранола получится намного вкуснее любой магазинной. Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал, как правильно это сделать.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья – 300 гр
- Мед – 3 ст.л.
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Изюм
- Миндаль
- Арахис
- Фундук
Способ приготовления
1. Смешать овсяные хлопья, растительное масло и мед.
2. Перемешать до однородности.
3. Добавить орехи и изюм.
4. Выпекать 7-10 минут при 170°.
5. Можно подавать со свежими или замороженными ягодами и молоком или йогуртом.
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