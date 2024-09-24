Элементарный пирог с тунцом на кефире: обязательно приготовьте на обед
Если нужно быстро приготовить сытный обед – отличная идея будет сделать пирог на кефире с тунцом. Для теста вам понадобится всего несколько простых ингредиентов и вымешивать руками ничего не придется. Пирог получается питательным и нежирным.
Идея приготовления рыхлого пирога с тунцем на кефире опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Не забудьте о разрыхлителе, чтобы тесто поднялось.
Ингредиенты:
- кефир – 250 г.
- яйца куриные – 2 шт.
- мука – 90 г.
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- соль – по вкусу.
Ингредиенты для начинки:
- яйца куриные вареные – 4 шт.
- тунец в собственном соке – 150 г.
- лук зеленый – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Смешать кефир, яйца соль и муку с разрыхлителем.
2. Измельчить яйца и лук, перемешать с тунцом.
3. Форму застелить пергаментом.
4. Выложить половину теста, начинку и остальное тесто.
5. По желанию посыпать кунжутом.
6. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
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