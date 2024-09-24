Если нужно быстро приготовить сытный обед – отличная идея будет сделать пирог на кефире с тунцом. Для теста вам понадобится всего несколько простых ингредиентов и вымешивать руками ничего не придется. Пирог получается питательным и нежирным.

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Идея приготовления рыхлого пирога с тунцем на кефире опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Не забудьте о разрыхлителе, чтобы тесто поднялось.

Ингредиенты:

кефир – 250 г.

яйца куриные – 2 шт.

мука – 90 г.

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль – по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

яйца куриные вареные – 4 шт.

тунец в собственном соке – 150 г.

лук зеленый – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Смешать кефир, яйца соль и муку с разрыхлителем.

2. Измельчить яйца и лук, перемешать с тунцом.

3. Форму застелить пергаментом.

4. Выложить половину теста, начинку и остальное тесто.

5. По желанию посыпать кунжутом.

6. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

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