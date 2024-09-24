Элементарный пирог с тунцом на кефире: обязательно приготовьте на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарный пирог с тунцом на кефире: обязательно приготовьте на обед

Если нужно быстро приготовить сытный обед – отличная идея будет сделать пирог на кефире с тунцом. Для теста вам понадобится всего несколько простых ингредиентов и вымешивать руками ничего не придется. Пирог получается питательным и нежирным.

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Идея приготовления рыхлого пирога с тунцем на кефире опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Не забудьте о разрыхлителе, чтобы тесто поднялось.

Элементарный пирог с тунцом на кефире: обязательно приготовьте на обед

Ингредиенты:

  • кефир – 250 г.
  • яйца куриные – 2 шт.
  • мука – 90 г.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль – по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

  • яйца куриные вареные – 4 шт.
  • тунец в собственном соке – 150 г.
  • лук зеленый – по вкусу.

Способ приготовления:

Элементарный пирог с тунцом на кефире: обязательно приготовьте на обед

1. Смешать кефир, яйца соль и муку с разрыхлителем.

Элементарный пирог с тунцом на кефире: обязательно приготовьте на обед

2. Измельчить яйца и лук, перемешать с тунцом.

Элементарный пирог с тунцом на кефире: обязательно приготовьте на обед

3. Форму застелить пергаментом.

Элементарный пирог с тунцом на кефире: обязательно приготовьте на обед

4. Выложить половину теста, начинку и остальное тесто.

Элементарный пирог с тунцом на кефире: обязательно приготовьте на обед

5. По желанию посыпать кунжутом.

Элементарный пирог с тунцом на кефире: обязательно приготовьте на обед

6. Отправить в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

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