Фаршированный перец без риса: рецепт вкусного блюда по-новому
Фаршированный перец – очень простое в приготовлении и очень вкусное и сытное блюдо. Готовить его можно с рисом, фаршем, овощами, грибами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, вкусных фаршированных перцев с грибами и копченным мясом.
Ингредиенты:
- перец красный 4-5 шт.
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- мясо копченое 200 г
- шампиньоны 200 г
- сыр твердый 200 г
- кетчуп
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук нарежьте кубиком и обжарьте, добавьте тертую морковь, обжарьте, добавьте нарезанные кубиком грибы, подождать пока выпустят сок, обжарьте еще 3-4 минуты и выключите огонь. Добавьте мясо нарезанное кубиком, туда же тертый сыр, перемешайте.
2. Красный перец разрежьте вдоль пополам, выложите в форму для запекания.
3. Наполните их начинкой, верх присыпьте натертым оставшимся твердым сыром. И готовьте в разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева.
Вкусно будет в горячем и в холодном виде!
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