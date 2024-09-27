Фаршированный перец – очень простое в приготовлении и очень вкусное и сытное блюдо. Готовить его можно с рисом, фаршем, овощами, грибами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, вкусных фаршированных перцев с грибами и копченным мясом.

Ингредиенты:

перец красный 4-5 шт.

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

мясо копченое 200 г

шампиньоны 200 г

сыр твердый 200 г

кетчуп

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук нарежьте кубиком и обжарьте, добавьте тертую морковь, обжарьте, добавьте нарезанные кубиком грибы, подождать пока выпустят сок, обжарьте еще 3-4 минуты и выключите огонь. Добавьте мясо нарезанное кубиком, туда же тертый сыр, перемешайте.

2. Красный перец разрежьте вдоль пополам, выложите в форму для запекания.

3. Наполните их начинкой, верх присыпьте натертым оставшимся твердым сыром. И готовьте в разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут в режиме верхнего и нижнего нагрева.

Вкусно будет в горячем и в холодном виде!

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