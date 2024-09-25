Хрустящие кабачки в кетчупе: как замариновать любимый овощ
Маринованные кабачки – это классика среди закусок на зиму, которые готовит почти каждая хозяйка. Это блюдо получается очень бюджетным, вкусным и идеально подходит для мяса, да и к любому другому блюду тоже.
Шеф-повар Лиза Глинская в Instagram рассказала рецепт приготовления кабачков, которые обожает вся ее семья. В маринад она добавляет кетчуп, благодаря чему эта закуска получается просто идеальной.
Ингредиенты
- Кипяток – 750 мл
- Соль – 40 гр
- Сахар – 80 гр
- Уксус – 80 мл
- Кетчуп мягкий – 50 гр
- Кетчуп чили – 50 гр
- Укроп
- Лавровый лист – 4 шт
- Черный перец горошком – 15 шт
- Чеснок – 4-5 зуб
- Кабачки или цуккини – 1 кг
Способ приготовления
1. Кабачки нужно промыть и нарезать на кружочки толщиной 1,5 см.
2. Разрезаем укроп пополам.
3. Нарезаем чеснок.
4. Берем две литровые банки и складываем в них ингредиенты: укроп, чеснок, лавровый лист, перец (горошком) и кабачки.
5. Готовим маринад. В кипяток добавляем сахар и соль, перемешиваем, чтобы все растворилось.
6. Добавляем уксус, кетчуп и перемешиваем. Маринад готов.
7. Заливаем кабачки горячим маринадом.
8. Ставим банки в пиалы, маринад может немного вытекать.
9. Оставляем кабачки в маринаде при комнатной температуре в два часа. Через два часа все будет готово.
10. Затем можно переставить кабачки в холодильник и хранить 1-2 недели.
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