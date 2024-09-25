Маринованные кабачки – это классика среди закусок на зиму, которые готовит почти каждая хозяйка. Это блюдо получается очень бюджетным, вкусным и идеально подходит для мяса, да и к любому другому блюду тоже.

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Шеф-повар Лиза Глинская в Instagram рассказала рецепт приготовления кабачков, которые обожает вся ее семья. В маринад она добавляет кетчуп, благодаря чему эта закуска получается просто идеальной.

Ингредиенты

Кипяток – 750 мл

Соль – 40 гр

Сахар – 80 гр

Уксус – 80 мл

Кетчуп мягкий – 50 гр

Кетчуп чили – 50 гр

Укроп

Лавровый лист – 4 шт

Черный перец горошком – 15 шт

Чеснок – 4-5 зуб

Кабачки или цуккини – 1 кг

Способ приготовления

1. Кабачки нужно промыть и нарезать на кружочки толщиной 1,5 см.

2. Разрезаем укроп пополам.

3. Нарезаем чеснок.

4. Берем две литровые банки и складываем в них ингредиенты: укроп, чеснок, лавровый лист, перец (горошком) и кабачки.

5. Готовим маринад. В кипяток добавляем сахар и соль, перемешиваем, чтобы все растворилось.

6. Добавляем уксус, кетчуп и перемешиваем. Маринад готов.

7. Заливаем кабачки горячим маринадом.

8. Ставим банки в пиалы, маринад может немного вытекать.

9. Оставляем кабачки в маринаде при комнатной температуре в два часа. Через два часа все будет готово.

10. Затем можно переставить кабачки в холодильник и хранить 1-2 недели.

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