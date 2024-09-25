Хрустящие куриные крылышки в духовке: рассказываем, в чем их нужно панировать

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Хрустящие куриные крылышки в духовке: рассказываем, в чем их нужно панировать

Куриные крылышки – идеальное сытное блюдо для обеда, ужина и пикника. Для того, чтобы они были хрустящими и ароматными, кулинары советуют их готовить в кляре и в духовке.

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Как вкусно приготовить крылышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих куриных крылышек, которые готовятся в панировке из муки и крахмала.

Рецепт крылышек

Ингредиенты:

  • Соль
  • Перец 
  • Паприка
  • Чеснок сухой
  • 50/50 мука/крахмал

Способ приготовления:

1. Крылышки посыпьте специями и паприкой, перемешайте.

Крылышки со специями

2. Смешайте крахмал и муку, обваляйте крылышки, выложите на противень и готовьте в духовке 30 минут при 200 С.

Сколько готовить крылышки

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