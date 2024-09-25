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Хрустящие куриные крылышки в духовке: рассказываем, в чем их нужно панировать
Куриные крылышки – идеальное сытное блюдо для обеда, ужина и пикника. Для того, чтобы они были хрустящими и ароматными, кулинары советуют их готовить в кляре и в духовке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих куриных крылышек, которые готовятся в панировке из муки и крахмала.
Ингредиенты:
- Соль
- Перец
- Паприка
- Чеснок сухой
- 50/50 мука/крахмал
Способ приготовления:
1. Крылышки посыпьте специями и паприкой, перемешайте.
2. Смешайте крахмал и муку, обваляйте крылышки, выложите на противень и готовьте в духовке 30 минут при 200 С.
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