Идеальное тесто для пирожков на картофельном отваре: рецепт с точными пропорциями
До сих пор выливаете картофельный отвар? Тогда вы просто не знаете, что с его помощью можно сделать некоторые блюда еще вкуснее обычного. Так, например, добавив его вместо воды в муку, мы получим идеальное тесто для пирожков.
У них будет необычайный вкус и структура. А самое интересное, что такое тесто подходит даже для сладких пирожков. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер danilchenko_77.
Ингредиенты
- Картофельный отвар – 500 мл
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – ½ ч.л.
- Дрожжи – 1 ч.л.
- Яйцо – 1 шт
- Масло растительное – 70 мл
- Мука – 800 гр
Способ приготовления
1. К теплому картофельному отвару добавить соль, сахар, дрожжи и яйцо. Тщательно перемешать.
2. Добавить муку и перемешать тесто.
3. В конце добавляем растительное масло и вымешиваем до однородности.
4. Накрываем пленкой и оставляем на 40 минут.
5. Формируем пирожки с любимой начинкой и жарим на сковороде с растительным маслом.
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