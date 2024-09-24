До сих пор выливаете картофельный отвар? Тогда вы просто не знаете, что с его помощью можно сделать некоторые блюда еще вкуснее обычного. Так, например, добавив его вместо воды в муку, мы получим идеальное тесто для пирожков.

Видео дня

У них будет необычайный вкус и структура. А самое интересное, что такое тесто подходит даже для сладких пирожков. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер danilchenko_77.

Ингредиенты

Картофельный отвар – 500 мл

Соль – 1 ч.л.

Сахар – ½ ч.л.

Дрожжи – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт

Масло растительное – 70 мл

Мука – 800 гр

Способ приготовления

1. К теплому картофельному отвару добавить соль, сахар, дрожжи и яйцо. Тщательно перемешать.

2. Добавить муку и перемешать тесто.

3. В конце добавляем растительное масло и вымешиваем до однородности.

4. Накрываем пленкой и оставляем на 40 минут.

5. Формируем пирожки с любимой начинкой и жарим на сковороде с растительным маслом.

На OBOZ.UA есть много других рецептов теста: