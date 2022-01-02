Идеальные вареники на заварном тесте с капустой: секрет приготовления и рецепт Евгения Клопотенко
Вареники – одно из самых популярных и любимых многими украинских блюд. Самое главное при приготовлении блюда – сделать удачное, не забитое тесто, а также вкусную начинку, начиная от соленой, заканчивая сладкими.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом идеального заварного теста для вареников, а также советом, с какой начинкой вареники будут вкуснее.
Ингредиенты:
Для заварного постного теста:
мука – 350 г
горячая вода – 200 мл
подсолнечное масло – 3 ст. л.
соль – щепотка
Начинка:
квашеная капуста – 400 г
репчатый лук – 1 шт.
подсолнечное масло – 2 ст. л.
льняное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Тесто: в сотейник влейте горячую воду и нагрейте до 70-80 С.
2. Просейте муку и туда добавьте горячую воду, соль и подсолнечное масло, перемешайте ложкой, а далее руками.
3. Сделайте из теста шар, оберните его в пленку и отправьте на 30 минут в холодильник.
4. Начинка: очистите и нарежьте мелким кубиком лук, обжарьте до золотистости, туда добавьте квашеную капусту, перемешайте и тушите около 10-15 минут.
5. Готовое тесто раскатайте, сделайте стаканом кружочки.
6. В каждый выложите начинку, хорошо залепите и отварите в соленой воде, около 2-3 минут.
7. Готовые вареники переложите в тарелку, смажьте льняным маслом и можно подавать.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: