Идеальные вареники на заварном тесте с капустой: секрет приготовления и рецепт Евгения Клопотенко

Вареники – одно из самых популярных и любимых многими украинских блюд. Самое главное при приготовлении блюда – сделать удачное, не забитое тесто, а также вкусную начинку, начиная от соленой, заканчивая сладкими.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом идеального заварного теста для вареников, а также советом, с какой начинкой вареники будут вкуснее.

Ингредиенты:

Для заварного постного теста:

мука – 350 г

горячая вода – 200 мл

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подсолнечное масло – 3 ст. л.

соль – щепотка

Начинка:

квашеная капуста – 400 г

репчатый лук – 1 шт.

подсолнечное масло – 2 ст. л.

льняное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тесто: в сотейник влейте горячую воду и нагрейте до 70-80 С.

2. Просейте муку и туда добавьте горячую воду, соль и подсолнечное масло, перемешайте ложкой, а далее руками.

3. Сделайте из теста шар, оберните его в пленку и отправьте на 30 минут в холодильник.

4. Начинка: очистите и нарежьте мелким кубиком лук, обжарьте до золотистости, туда добавьте квашеную капусту, перемешайте и тушите около 10-15 минут.

5. Готовое тесто раскатайте, сделайте стаканом кружочки.

6. В каждый выложите начинку, хорошо залепите и отварите в соленой воде, около 2-3 минут.

7. Готовые вареники переложите в тарелку, смажьте льняным маслом и можно подавать.

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