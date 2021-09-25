Легендарные блины: по рецепту писателя О. Генри и ресторатора Кароя Гунделя
С сиропом, вареньем, сгущенкой или медом – пожалуй, нет тех, кто не любит блинов. Большинство привыкли считать, что они появились и стали популярными в украинской кухне благодаря Масленице. Но это ошибочное утверждение. Ведь они имеют глубокую историю приготовления и практически все известные люди имели собственный рецепт идеальных блинов.
Редакция FoodOboz поделится некоторыми историческими рецептами блинов, которые стоит приготовить и вам.
Пимиентские блины от О. Генри
Известный американский писатель посвятил этим блинам аж целый рассказ в одной из своих книг. Сначала автор увлекательно рассказывал о блинном розыгрыше, который произошел с главным героем – поваром. А в конце начал уверять, что рецепт и блины полностью вымышленные. Впрочем, это не совсем так. Пимиентские блины сохранились, но похожи они больше на пухлые оладьи с говядиной, перцем и помидорами. Главная их особенность в том, что они не имеют четких пропорций, а количество ингредиентов зависит от вашего настроения и желаний.
Ингредиенты:
Мука
Кефир
Яйца
Сахар
Говядина
Помидоры
Сладкий перец
Зелень
Масло растительное
Соль
Способ приготовления:
Говядину порезать маленькими кубиками.
Помидоры опустить в кипяток на несколько секунд, снять с них кожицу и мелко порезать.
Перец почистить и порезать так же, как и помидоры.
Зелень измельчить.
Взбить яйца с мукой, добавить соль, сахар, кефир и хорошо перемешать.
В полученное тесто добавить говядину, помидоры и зелень.
Обжаривать с обеих сторон на растительном масле.
Блины а-ля Гундель
Смесь венгерской и западно-европейской кухни – то, что полностью характеризует известные блины, которые придумал венгерский ресторатор Карой Гундель. Он открыл один из лучших ресторанов в мире, где фирменным блюдом являлись именно эти блины. Традиционно, они должны быть почти прозрачными, с ореховой начинкой и с шоколадной подливкой.
Ингредиенты:
Изюм – 40 г
Ром – 6 ст. л
Молоко – 300 мл
Мука – 240 г
Апельсиновые цукаты – 20 г
Грецкие орехи – 180 г
Сливки – 250 г
Сахар – 230 г
Молотая корица – щепотка
Минеральная вода – 100 мл
Топленое масло – 60 г
Темный шоколад – 60 г
Ванильный сахар – 1 п
Желток – 3 шт
Мука – 1 ст. л
Какао – 60 г
Молоко – 300 мл
Топленое масло – 30 г
Сахарная пудра – 2 ч. л
Апельсин, грецкие орехи – для подачи
Способ приготовления:
Стоит отметить, что автор указывает ингредиенты в том порядке, в котором их добавляет. Поэтому, некоторые из них повторяются дважды.
Замочить изюм в роме. Цукаты и орехи мелко порезать.
Яйца смешать с молоком и мукой. Дать настояться около 30 минут.
Между тем вынуть и просушить изюм, но ром оставить.
Смешать сливки, изюм, сахар, апельсиновую цедру, корицу и орехи. Поставить смесь на слабый огонь и помешивать. Довести до однородной консистенции, добавить ром и варить еще 2 минуты.
Минеральную воду добавить в тесто. Замесить тесто.
Теперь переходим к жарке блинов. Жарить их на растопленном масле. А каждый готовый блин смазать ореховой массой и закрутить в трубочку.
Для того, чтобы приготовить шоколадную подливку нужно растопить шоколад на водяной бане, добавить желтки, сахар и ванильный сахар. Перемешать.
Добавить какао, молоко, муку. Перемешать.
Взбить сливки и ром. Добавить в массу.
Подавать блины с готовой шоколадной подливкой.
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