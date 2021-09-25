Легендарные блины: по рецепту писателя О. Генри и ресторатора Кароя Гунделя

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Легендарные блины: по рецепту писателя О. Генри и ресторатора Кароя Гунделя

С сиропом, вареньем, сгущенкой или медом – пожалуй, нет тех, кто не любит блинов. Большинство привыкли считать, что они появились и стали популярными в украинской кухне благодаря Масленице. Но это ошибочное утверждение. Ведь они имеют глубокую историю приготовления и практически все известные люди имели собственный рецепт идеальных блинов.

Редакция FoodOboz поделится некоторыми историческими рецептами блинов, которые стоит приготовить и вам.

Пимиентские блины от О. Генри

Известный американский писатель посвятил этим блинам аж целый рассказ в одной из своих книг. Сначала автор увлекательно рассказывал о блинном розыгрыше, который произошел с главным героем – поваром. А в конце начал уверять, что рецепт и блины полностью вымышленные. Впрочем, это не совсем так. Пимиентские блины сохранились, но похожи они больше на пухлые оладьи с говядиной, перцем и помидорами. Главная их особенность в том, что они не имеют четких пропорций, а количество ингредиентов зависит от вашего настроения и желаний.

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Блины с говядиной

Ингредиенты:

  • Мука

  • Кефир

  • Яйца

  • Сахар

  • Говядина

  • Помидоры

  • Сладкий перец

  • Зелень

  • Масло растительное

  • Соль

Способ приготовления:

  1. Говядину порезать маленькими кубиками.

  2. Помидоры опустить в кипяток на несколько секунд, снять с них кожицу и мелко порезать.

  3. Перец почистить и порезать так же, как и помидоры.

  4. Зелень измельчить.

  5. Взбить яйца с мукой, добавить соль, сахар, кефир и хорошо перемешать.

  6. В полученное тесто добавить говядину, помидоры и зелень.

  7. Обжаривать с обеих сторон на растительном масле.

Блины а-ля Гундель

Смесь венгерской и западно-европейской кухни – то, что полностью характеризует известные блины, которые придумал венгерский ресторатор Карой Гундель. Он открыл один из лучших ресторанов в мире, где фирменным блюдом являлись именно эти блины. Традиционно, они должны быть почти прозрачными, с ореховой начинкой и с шоколадной подливкой.

Блины с ореховой начинкой

Ингредиенты:

  • Изюм – 40 г

  • Ром – 6 ст. л

  • Молоко – 300 мл

  • Мука – 240 г

  • Апельсиновые цукаты – 20 г

  • Грецкие орехи – 180 г

  • Сливки – 250 г

  • Сахар – 230 г

  • Молотая корица – щепотка

  • Минеральная вода – 100 мл

  • Топленое масло – 60 г

  • Темный шоколад – 60 г

  • Ванильный сахар – 1 п

  • Желток – 3 шт

  • Мука – 1 ст. л

  • Какао – 60 г

  • Молоко – 300 мл

  • Топленое масло – 30 г

  • Сахарная пудра – 2 ч. л

  • Апельсин, грецкие орехи – для подачи

Способ приготовления:

Стоит отметить, что автор указывает ингредиенты в том порядке, в котором их добавляет. Поэтому, некоторые из них повторяются дважды.

  1. Замочить изюм в роме. Цукаты и орехи мелко порезать.

  2. Яйца смешать с молоком и мукой. Дать настояться около 30 минут.

  3. Между тем вынуть и просушить изюм, но ром оставить.

  4. Смешать сливки, изюм, сахар, апельсиновую цедру, корицу и орехи. Поставить смесь на слабый огонь и помешивать. Довести до однородной консистенции, добавить ром и варить еще 2 минуты.

  5. Минеральную воду добавить в тесто. Замесить тесто.

  6. Теперь переходим к жарке блинов. Жарить их на растопленном масле. А каждый готовый блин смазать ореховой массой и закрутить в трубочку.

  7. Для того, чтобы приготовить шоколадную подливку нужно растопить шоколад на водяной бане, добавить желтки, сахар и ванильный сахар. Перемешать.

  8. Добавить какао, молоко, муку. Перемешать.

  9. Взбить сливки и ром. Добавить в массу.

  10. Подавать блины с готовой шоколадной подливкой.

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