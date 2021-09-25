Легендарные блины: по рецепту писателя О. Генри и ресторатора Кароя Гунделя

С сиропом, вареньем, сгущенкой или медом – пожалуй, нет тех, кто не любит блинов. Большинство привыкли считать, что они появились и стали популярными в украинской кухне благодаря Масленице. Но это ошибочное утверждение. Ведь они имеют глубокую историю приготовления и практически все известные люди имели собственный рецепт идеальных блинов.

Редакция FoodOboz поделится некоторыми историческими рецептами блинов, которые стоит приготовить и вам.

Пимиентские блины от О. Генри

Известный американский писатель посвятил этим блинам аж целый рассказ в одной из своих книг. Сначала автор увлекательно рассказывал о блинном розыгрыше, который произошел с главным героем – поваром. А в конце начал уверять, что рецепт и блины полностью вымышленные. Впрочем, это не совсем так. Пимиентские блины сохранились, но похожи они больше на пухлые оладьи с говядиной, перцем и помидорами. Главная их особенность в том, что они не имеют четких пропорций, а количество ингредиентов зависит от вашего настроения и желаний.

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Ингредиенты:

Мука

Кефир

Яйца

Сахар

Говядина

Помидоры

Сладкий перец

Зелень

Масло растительное

Соль

Способ приготовления:

Говядину порезать маленькими кубиками. Помидоры опустить в кипяток на несколько секунд, снять с них кожицу и мелко порезать. Перец почистить и порезать так же, как и помидоры. Зелень измельчить. Взбить яйца с мукой, добавить соль, сахар, кефир и хорошо перемешать. В полученное тесто добавить говядину, помидоры и зелень. Обжаривать с обеих сторон на растительном масле.

Блины а-ля Гундель

Смесь венгерской и западно-европейской кухни – то, что полностью характеризует известные блины, которые придумал венгерский ресторатор Карой Гундель. Он открыл один из лучших ресторанов в мире, где фирменным блюдом являлись именно эти блины. Традиционно, они должны быть почти прозрачными, с ореховой начинкой и с шоколадной подливкой.

Ингредиенты:

Изюм – 40 г

Ром – 6 ст. л

Молоко – 300 мл

Мука – 240 г

Апельсиновые цукаты – 20 г

Грецкие орехи – 180 г

Сливки – 250 г

Сахар – 230 г

Молотая корица – щепотка

Минеральная вода – 100 мл

Топленое масло – 60 г

Темный шоколад – 60 г

Ванильный сахар – 1 п

Желток – 3 шт

Мука – 1 ст. л

Какао – 60 г

Молоко – 300 мл

Топленое масло – 30 г

Сахарная пудра – 2 ч. л

Апельсин, грецкие орехи – для подачи

Способ приготовления:

Стоит отметить, что автор указывает ингредиенты в том порядке, в котором их добавляет. Поэтому, некоторые из них повторяются дважды.

Замочить изюм в роме. Цукаты и орехи мелко порезать. Яйца смешать с молоком и мукой. Дать настояться около 30 минут. Между тем вынуть и просушить изюм, но ром оставить. Смешать сливки, изюм, сахар, апельсиновую цедру, корицу и орехи. Поставить смесь на слабый огонь и помешивать. Довести до однородной консистенции, добавить ром и варить еще 2 минуты. Минеральную воду добавить в тесто. Замесить тесто. Теперь переходим к жарке блинов. Жарить их на растопленном масле. А каждый готовый блин смазать ореховой массой и закрутить в трубочку. Для того, чтобы приготовить шоколадную подливку нужно растопить шоколад на водяной бане, добавить желтки, сахар и ванильный сахар. Перемешать. Добавить какао, молоко, муку. Перемешать. Взбить сливки и ром. Добавить в массу. Подавать блины с готовой шоколадной подливкой.

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