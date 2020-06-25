Изобретена защитная пленка из яиц для фруктов и овощей

Яйца, которые по различным причинам обычно выбрасываются промышленностью, могут вскоре начать вторую жизнь. А именно: стать жидкой пленкой, которая будет использоваться вместо пластика для защиты фруктов и овощей.

Исследователи из Университета Райса фактически создали покрытие, которое обладает многими оптимальными характеристиками и позволяет значительно сократить пищевые отходы и использование защитного пластика.

Рецепт, о котором сообщается в журнале Advanced Materials, прост. По большей части он состоит из белого и красного яйца со щепоткой куркумина в качестве антимикробного средства. Также включает небольшое количество целлюлозы в наноразмерах – чтобы придать необходимую консистенцию и создать антиводный барьер. А кроме того – каплю глицерина для оптимальной эластичности.

Этим пленочным раствором обрабатывали различные виды фруктов, включая клубнику, авокадо, бананы и другие – результат был более чем удовлетворительным. Защищенные таким образом фрукты сохраняли свежесть гораздо дольше, чем необработанные контрольные плоды. Кроме того, испытания на сжатие показали, что покрытие придает большей устойчивости к раздавливанию, а тест на обезвоживание – что его задержка, а также бактериальное загрязнение уменьшены.

Покрытие, которое является полностью съедобным, непроницаемо для воды. Но при воздействии проточной воды в течение двух минут оно полностью растворяется и удаляется, не оставляя следов нежелательных веществ.

200 миллионов яиц можно использовать повторно вместо пластиковых производных Getty

Исследователи продолжают совершенствовать формулу, экспериментируя с различными добавками, но всегда начиная с яиц. И причина ясна: в одних только Соединенных Штатах каждый год производится семь миллиардов яиц, из которых выбрасывается 3% – то есть более 200 миллионов. Двести миллионов яиц, которые можно использовать повторно вместо пластиковых производных, чтобы лучше сохранить фрукты и овощи, с покрытием, которое можно съесть и которое, если вы предпочтете его удалить, не оставит следов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился лайфхак, как правильно варить яйца – перед приготовлением их нужно немного подержать в холодной воде.

По словам Мэри Фрэнсис Кеннеди Фишер, автора культовой книги про еду "Как приготовить волка", выпущенной в 1942 году, все совершают одну и ту же ошибку, когда речь идет о вареных яйцах – это связано с температурой воды