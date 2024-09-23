Изысканный осенний салат с грушей и сыром: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
363
Изысканный осенний салат с грушей и сыром: как приготовить

Сочную грушу можно использовать не только для приготовления десертов, но и для салатов. Совместите такой продукт камамбером, а также легкой заправкой на растительном масле с горчицей. Получится очень сытно и изысканно.

Видео дня

Идея приготовления салата с грушей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником b.st.iraa в Instagram. Также добавьте куриное филе.

Изысканный осенний салат с грушей и сыром: как приготовить

Ингредиенты:

  • филе курицы
  • камамбер
  • груша

Ингредиенты для соуса:

  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Изысканный осенний салат с грушей и сыром: как приготовить

1. Грушу запечь на гриле.

2. Полить сверху медом (но обязательно нужно застелить на гриль пергамент, чтобы груша не прилипла).

Изысканный осенний салат с грушей и сыром: как приготовить

3. Так же на гриле запечь куриное филе, но перед маринованием добавить соль, перец, приправу к салу и мед 1 ч.л.

Изысканный осенний салат с грушей и сыром: как приготовить

4. Все выложить на тарелку.

Изысканный осенний салат с грушей и сыром: как приготовить

5. Полить приготовленным соусом, а также соусом терияки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты