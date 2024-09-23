Сочную грушу можно использовать не только для приготовления десертов, но и для салатов. Совместите такой продукт камамбером, а также легкой заправкой на растительном масле с горчицей. Получится очень сытно и изысканно.

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Идея приготовления салата с грушей опубликована на странице фудблогера Ирины с ником b.st.iraa в Instagram. Также добавьте куриное филе.

Ингредиенты:

филе курицы

камамбер

груша

Ингредиенты для соуса:

дижонская горчица – 1 ч.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

мед – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Грушу запечь на гриле.

2. Полить сверху медом (но обязательно нужно застелить на гриль пергамент, чтобы груша не прилипла).

3. Так же на гриле запечь куриное филе, но перед маринованием добавить соль, перец, приправу к салу и мед 1 ч.л.

4. Все выложить на тарелку.

5. Полить приготовленным соусом, а также соусом терияки.

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