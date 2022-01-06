Как быстро приготовить омлет в пакете из минимального количества ингредиентов: простой лайфхак

Чтобы сделать пышный и сытный омлет, совсем не обязательно готовить его на сковороде. Для идеального вкуса и консистенции следует использовать обычные полиэтиленовые пакеты. С помощью нескольких простых манипуляций и всего трех ингредиентов, вы получите нереально вкусное блюдо на каждый день.

Идея опубликована на странице kulinar.home в Instagram.

Ингредиенты:

куриные яйца среднего размера – 3 шт

молоко – 0,5 стакана

соль – щепотка

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⠀ Способ приготовления:

1. Хорошо взбить яйца с солью вилкой, венчиком или миксером до устойчивой пены.

2. Равномерно маленькими порциями ввести в яичную массу молоко, параллельно взбивая. Должна получиться пышная масса полужидкой консистенции.

3. Взять обычный пакет и положить в него еще один такой же. Пока взбиваются яйца, нужно поставить на огонь кастрюлю с водой, довести до кипения.

4. В подготовленные пакеты вылить взбитые яйца, хорошо завязать, чтобы при приготовлении масса не вытекла. Готовый пакет опустить в хорошо закипелую воду и держать на среднем огне 10-15 минут.

5. Затем пакет осторожно разрезать, извлечь готовый омлет.

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