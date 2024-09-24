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Как из одного ингредиента сделать крем-сыр: делимся секретом и рецептом
Крем-сыр добавляют практически во все намазки, закуски, а также десерты. Стоит отметить, что его можно приготовить в домашних условиях из простого кефира.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного домашнего крем-сыра из замороженного кефира.
Ингредиенты:
- Кефир 1 л
- Соль, зелень, чеснок по желанию
Способ приготовления:
1. Кефир заморозьте, после разрежьте упаковку и переложите на сито, оставьте, пока полностью не растает и не сбежит вся сыворотка.
2. Готовую смесь переложите в миску, добавьте специи, можно свежую зелень, вяленые томаты, перемешайте и можно есть.
Подавайте с гренками!
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