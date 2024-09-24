Как из одного ингредиента сделать крем-сыр: делимся секретом и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как из одного ингредиента сделать крем-сыр: делимся секретом и рецептом

Крем-сыр добавляют практически во все намазки, закуски, а также десерты. Стоит отметить, что его можно приготовить в домашних условиях из простого кефира.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного домашнего крем-сыра из замороженного кефира.

Домашний крем-сыр

Ингредиенты:

  • Кефир 1 л
  • Соль, зелень, чеснок по желанию

Способ приготовления:

1. Кефир заморозьте, после разрежьте упаковку и переложите на сито, оставьте, пока полностью не растает и не сбежит вся сыворотка.

Замороженный кефир

2. Готовую смесь переложите в миску, добавьте специи, можно свежую зелень, вяленые томаты, перемешайте и можно есть.

Приготовление крем-сыра

Подавайте с гренками!

Готовый крем-сыр

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