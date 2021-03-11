Как правильно готовить рыбу: 7 советов от шеф-поваров

Готовить мясо и рыбу – в некотором роде искусство. Важно соблюдать все тонкости процесса, чтобы в финале у вас получился настоящий шедевр, а не какая-то размазня.

О том, как правильно готовить стейк в домашних условиях, мы вам уже рассказывали. Пришло время поговорить о рыбе. Редакция FoodOboz изучила рекомендации шеф-поваров (как отечественных, так и зарубежных) и делится советами, которые помогут вам приготовить сочное и ароматное блюдо.

Не готовьте рыбу на сковороде с антипригарным покрытием. 1ZOOM

Выбирайте правильную рыбу. Не вся рыба подходит для жарки. Советуем вам всегда следовать рекомендациям, указанным в рецепте, и не менять вид рыбы: иначе вы рискуете получить испорченное блюдо. Нежную тилапию, например, не стоит вымачивать в маринаде: советуем жарить ее в кляре или панировке, чтобы мякоть не превратилась в пюре. А из жирной трески, например, лучше приготовить сытное рагу или вкусный суп.

Не снимайте кожу с рыбы. Нет, мы не говорим, что вам нужно есть рыбью кожу, но вы всегда можете оставить ее на тарелке. Однако на этапе приготовления кожу лучше не снимать: она необходима в качестве прослойки между сковородой и внутренней частью филе, чтобы мякоть сохранила форму и не пропиталась маслом.

Избавьтесь от влаги. Обязательно промокните рыбу бумажным полотенцем перед тем, как начать ее готовить: будь то процесс жарки, погружение в маринад или натирание солью и специями. Лишняя влага помешает созданию корочки и не даст маринаду впитаться в мякоть. Рыба почти гарантированно получится рыхлой и безвкусной.

Правильная посуда. Не стоит готовить рыбу на сковороде с антипригарным покрытием. Посуда из нержавеющей стали или чугуна подходит для обжаривания рыбы намного лучше. Главный ключ к созданию аппетитной хрустящей корочки – стабильная температура, которую очень непросто сохранить в сковородках с тонким дном.

Нагрейте посуду. Если рыба прилипает к сковороде и разваливается на кусочки, значит, вы недостаточно разогрели посуду перед тем, как начать процесс жарки. Не экономьте масло – без него корочка не получится. И не бойтесь лишнего жира, от него всегда можно избавиться, выложив готовую рыбу на бумажные полотенца.

Следите за временем. Если готовить рыбу слишком долго, она потеряет все соки и будет сухой. Чтобы этого не произошло, используйте метод быстрой обжарки на максимально разогретой сковороде. Доведите рыбу до полуготовности: она должна стать плотной по краям и лишь слегка прозрачной в середине. Если же вы жарите красную рыбу, снимите ее с огня в тот момент, когда на мякоти проступят белые полосы (следы свернувшегося белка).

Не переворачивайте слишком часто. Оставьте стейк или филе на горячей сковороде на 5-7 минут, чтобы на рыбе образовалась корочка, а соки "запечатались" внутри. Меньше касайтесь рыбы и не используйте кулинарные щипцы – этим инструментом вы можете легко раздавить нежную мякоть и лишить ее влаги. Для переворачивания стейка больше подходят тонкая лопатка или пара вилок.

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