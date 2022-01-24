Как правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы они дольше не портились

На фоне постоянного роста цен на продукты питания, все больше запасливых людей покупают такие объемы еды, что ее становится трудно разместить на полках холодильника. К тому же не менее важно разместить продукты правильно, ведь тогда они не испортятся.

Издание Express собрало главные советы, чтобы наиболее эффективно разложить и сохранить ваши продукты. Следует запомнить, что температура в вашем холодильнике не равномерна и различается в зависимости от высоты полки.

Дело в том, что на верхних "этажах" температура самая высокая, ведь холодный воздух опускается вниз. Это означает, что самое холодное место – на нижних полках холодильника. Именно исходя из понимания этого факта необходимо правильно складировать еду.

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Начинать следует с продуктов, которые могут выдержать более высокую температуру. Их нужно ставить на верхнюю полку холодильника. Там можно разместить следующие продукты:

Яйца

Сливочное масло

Взбитые сливки

Сыры

Оливки

Остатки пищи

К тому же такое расположение молочных продуктов убережет их от "загрязнения" запахом сырого или вяленого мяса.

Следует условно разделить эту секцию холодильника на верхнюю и нижнюю средние полки. Дело в том, что приготовленное мясо следует хранить ниже, ведь это позволит блюдам дольше оставаться свежими из-за потоков холодного воздуха.

Поэтому именно на нижней-средней полке можно смело оставлять жареную свинину, копченый лосось, блюда с курятиной и подобные яства. Но стоит создать промежуточную зону, которая разделит мясо и молочные продукты.

По этой причине разнообразные соусы и закуски необходимо складировать на верхней-средней полке. Это тоже поможет от перемешивания запахов пищи. Дверцу холодильника на этом уровне будет уместно заполнить безалкогольными напитками.

Самая холодная температура поддерживается на нижних полках. Именно поэтому это идеальное место для складирования сырого мяса, птицы и рыбы, которые впоследствии превратятся в праздничный ужин.

К тому же, размещение сырых продуктов в этой части убережет от риска стекания сока, который мог бы попасть на другие блюда и испортить их. Дополнительно следует накрыть открытые продукты, которые находятся выше, чтобы сделать невозможным смешивание запахов, которые могут испортить вкус пищи.

Вино, шампанское, соки и другие тяжелые стеклянные бутылки также следует размещать в нижней части дверцы.

Логично, что овощи необходимо складировать в специально оборудованных для этого ящичках внизу вашего холодильника. Когда покупается сразу много овощей, салата и другой зелени, есть соблазн распихать все это по всем полкам, чтобы уместилось, но не стоит этого делать.

Дело в том, что микроклимат в этих ящиках идеально подходит, чтобы овощи оставались свежими как можно дольше, поэтому в них следует складывать:

капусту

морковь

пастернак

лук

зеленую фасоль

шпинат

остатки салата

Не все продукты следует хранить в холодильнике. В некоторых случаях это даже может повредить и испортить еду. Поэтому следует держать картофель, томаты, чеснок и лук подальше от полочек холодильника.

Идеальным вариантом будет держать эти продукты в погребе, шкафу или вазе. Холодная погода превращает гаражи и балконы в идеальное местом для хранения консервации и напитков, а также разнообразной праздничной выпечки.

Размещение названных категорий продуктов в этих местах также позволит сэкономить дефицитное место в холодильнике, которого всегда не хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL, замораживание продуктов – лучший способ их хранения, поэтому абсолютно каждая хозяйка морозит овощи, ягоды, фрукты на зиму, но вот точно не каждая знает, как это сделать правильно, чтобы все осталось полезным. Очень часто продукты становятся уже непригодными еще на начальном этапе – как только их моют, режут и неправильно заготавливают, а затем хранят 2 года.