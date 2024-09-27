Яблочный джем – это классика среди сладких консерваций. Его вкус хорошо знаком нам с детства. Но со временем даже классические рецепты меняются и совершенствуются, в результате чего блюда получаются еще вкуснее.

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Вот, например, фудблогер с ником goptarenkonatali в Instagram представила рецепт приготовления яблочного джема, по вкусу напоминающего мармелад. Он будет хорошим дополнением к блинам или разной выпечке, а также к ароматному чаю.

Ингредиенты

Яблоки твердых сортов – 1,5 кг

Сахар – 1 кг

Лимонная кислота – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Яблоки помыть, разрезать пополам и удалить сердцевину.

2. Натереть на крупной терке или с помощью кухонного комбайна.

3. Варить в кастрюле с толстым дном, желательно помешивать деревянной лопаткой.

4. Сначала ставим кастрюлю с яблоками на огонь выше среднего и постоянно помешивая, доводим до кипения.

5. Огонь делаем минимальным и увариваем джем 2-2.5 часа.

6. Далеко не отходим, потому что джем нужно помешивать каждые 10-15 минут.

7. Через 1.5 часа после закипания добавляем лимонную кислоту.

8. В простерилизованные банки накладываем горячий джем, закручиваем крышками и листаем до полного охлаждения.

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