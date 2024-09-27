Как правильно варить яблочный джем: рецепт на 1,5 кг.
Яблочный джем – это классика среди сладких консерваций. Его вкус хорошо знаком нам с детства. Но со временем даже классические рецепты меняются и совершенствуются, в результате чего блюда получаются еще вкуснее.
Вот, например, фудблогер с ником goptarenkonatali в Instagram представила рецепт приготовления яблочного джема, по вкусу напоминающего мармелад. Он будет хорошим дополнением к блинам или разной выпечке, а также к ароматному чаю.
Ингредиенты
- Яблоки твердых сортов – 1,5 кг
- Сахар – 1 кг
- Лимонная кислота – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Яблоки помыть, разрезать пополам и удалить сердцевину.
2. Натереть на крупной терке или с помощью кухонного комбайна.
3. Варить в кастрюле с толстым дном, желательно помешивать деревянной лопаткой.
4. Сначала ставим кастрюлю с яблоками на огонь выше среднего и постоянно помешивая, доводим до кипения.
5. Огонь делаем минимальным и увариваем джем 2-2.5 часа.
6. Далеко не отходим, потому что джем нужно помешивать каждые 10-15 минут.
7. Через 1.5 часа после закипания добавляем лимонную кислоту.
8. В простерилизованные банки накладываем горячий джем, закручиваем крышками и листаем до полного охлаждения.
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