Как приготовить идеальную курицу: лайфхаки, подсказки, рецепты

Как правильно готовить курицу, чтобы мясо было мягким и сочным и, желательно, с красивой хрустящей корочкой? Ответ на этот вопрос знают профессиональные шефы.

Мы вам уже рассказывали, как приготовить курицу по рецепту известного шефа Джейми Оливера: он предлагает запекать целую тушку с лимоном, овощами и пряными травами. Сегодня мы делимся лайфхаками по приготовлению курицы от Джулии Чайлд – легендарного американского шеф-повара, которая смогла обучить мир тонкостям французской кулинарии. Сначала она написала книгу "Осваивая искусство французской кухни", которую, к слову, признали самым фундаментальным исследованием французской кухни. А затем была ведущей собственного телешоу "Французский шеф", где она учила готовить миллионы телезрителей.

В нашем материале мы раскрываем главные секреты приготовления курицы от Джулии Чайлд. А также делимся нашей собственной подборкой рецептов.

10 советов от легендарной Джулии Чайлд. taste.com.au

Совет первый

Подрезайте крылья и удаляйте грудную кость. Джулия Чайлд утверждает, что перед тем как запечь курицу целиком, нужно обязательно сделать две вещи: срезать локтевую часть крыльев и удалить дужку (грудную кость). Во-первых, в таком виде готовое блюдо будет выглядеть более презентабельно, во-вторых, так тушку будет проще разделывать на порционные кусочки.

Совет второй

Удаляйте влагу. Перед приготовлением курицы всегда – слышите, всегда! – подсушивайте бумажными полотенцами кожицу и мясо курицы. Джулия Чайлд уверяла, что лишняя влага помешает образованию хрустящей корочки и мясо в таком случае получится, скорее, не жареным, а тушеным.

Совет третий

Не фаршируйте курицу. Если вы хотите, чтобы мясо быстро и равномерно прожарилось, последуйте совету Джулии и не заполняйте тушку начинкой. Вместо того, чтобы пихать вовнутрь овощи или гречку, лучше положите внутрь курицы кусок сливочного масла и пучок пряных трав. Любимый вариант начинки от Джулии: соль, чайная ложка сухого или свежего эстрагона, мелко нарезанный лук-шалот и несколько веточек петрушки.

Совет четвертый

Не торопитесь добавлять соль. Джулия Чайлд уверяла, что солить мясо нужно только после того, как загустеет подлива. Все дело в том, что по мере выпаривания жидкости вкус соуса становится более насыщенным, и, если посолить блюдо в самом начале приготовления, подлива у вас получится пересоленной.

Совет пятый

Сделайте курице массаж. Этот совет может показаться смешным, но мы сейчас ни разу не шутим. Джулия Чайлд советовала всем, кто планирует запекать курицу целиком, перед приготовлением натереть ее сливочным маслом. Это ноу-хау Джулия называла "сливочным массажем". По ее словам, эта нехитрая манипуляция – залог получения хрустящей и аппетитной корочки.

Совет шестой

Не забывайте о боках. Джулия утверждала, что для того, чтобы курица получилась аппетитной и сочной, ее нужно запекать со всех сторон. Джулия советовала готовить курицу по такой схеме:

Положите тушку на грудку и подрумяньте при температуре 220°C в течение 15 минут.

Подержите ее по пять минут на левом и правом боку.

Снизьте температуру в духовке до 175°C, положите тушку на спинку и доведите до готовности.

И не забывайте поливать курицу вытекающим соком, чтобы кожица хорошо пропиталась и не подгорала.

Совет седьмой

Не держите курицу на огне слишком долго: так она станет сухой и безвкусной. Джулия Чайлд советовала всегда проверять готовность блюда: проткнуть мясо ножом и посмотреть на цвет сока. Если он не розовый, а прозрачный и слегка желтоватый, сразу доставайте блюдо из духовки.

Совет восьмой

Свяжите птицу. Связывание куриной тушки кулинарной веревкой – классический прием шеф-поваров. Эта техника помогает добиться равномерной прожарки мяса и сохранения красивого вида тушки.

Совет девятый

Обжаривайте небольшими партиями. Если вы готовите не целую тушку, а порционными кусочками, то здесь Джулия советовала не выкладывать кусочки курицы слишком близко друг к другу, поскольку, так, по ее словам, мясо будет выделять слишком много влаги. Для получения аппетитной корочки курицу лучше обжаривать по 2-3 кусочка за раз.

Совет десятый

Приготовьте курицу в вине. Джулия Чайлд уверяла, что правильный выбор вина играет не последнюю роль в "идеальности" курицы. Она советовала тушить птицу в крепких сухих белых винах – например, белом бургундском или Сôtes du rhône. Если вам не по душе кислота в мясных блюдах, можете заменить обычное вино на французский вермут.

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