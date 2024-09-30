Как приготовить настоящую украинскую шпундру: аутентичный рецепт

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Как приготовить настоящую украинскую шпундру: аутентичный рецепт

Шпундра – это традиционное украинское блюдо из свинины и свеклы. Вы просто обязаны хоть раз в жизни попробовать это его, ведь описать вкусовые ощущения, возникающие при употреблении, просто невозможно.

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Как приготовить настоящую украинскую шпундру по аутентичному рецепту, в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая. Попробуйте, и она точно станет вашей любимой.

Как приготовить настоящую украинскую шпундру: аутентичный рецепт

Ингредиенты

  • Свекла – 1 кг
  • Свинина – 700-800 гр
  • Сало – 100 гр
  • Лук – 2 шт
  • Чеснок – несколько зубков
  • Томатная паста – 1 ст.л.
  • Мука – для обрушения
  • Соль
  • Перец
  • Свекольный квас – 800 мл

Способ приготовления

1. Мясо нарезаем кусочками и обваливаем в муке. Обжариваем до золотой корочки.

Как приготовить настоящую украинскую шпундру: аутентичный рецепт

2. Добавляем лук и чеснок – жарим до золотистости постоянно помешивая.

3. Солим, перчим, добавляем свеклу. Тушим до полуготовности.

Как приготовить настоящую украинскую шпундру: аутентичный рецепт

4. Добавляем томатную пасту, заливаем свекольный квас. Томим под крышкой до полной готовности свеклы.

Как приготовить настоящую украинскую шпундру: аутентичный рецепт

5. Блюдо должно получиться вязким, если у вас слишком много жидкости, открывайте периодически крышку для испарения влаги.

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