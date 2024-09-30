Шпундра – это традиционное украинское блюдо из свинины и свеклы. Вы просто обязаны хоть раз в жизни попробовать это его, ведь описать вкусовые ощущения, возникающие при употреблении, просто невозможно.

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Как приготовить настоящую украинскую шпундру по аутентичному рецепту, в Instagram рассказала фудэксперт Светлана Левицкая. Попробуйте, и она точно станет вашей любимой.

Ингредиенты

Свекла – 1 кг

Свинина – 700-800 гр

Сало – 100 гр

Лук – 2 шт

Чеснок – несколько зубков

Томатная паста – 1 ст.л.

Мука – для обрушения

Соль

Перец

Свекольный квас – 800 мл

Способ приготовления

1. Мясо нарезаем кусочками и обваливаем в муке. Обжариваем до золотой корочки.

2. Добавляем лук и чеснок – жарим до золотистости постоянно помешивая.

3. Солим, перчим, добавляем свеклу. Тушим до полуготовности.

4. Добавляем томатную пасту, заливаем свекольный квас. Томим под крышкой до полной готовности свеклы.

5. Блюдо должно получиться вязким, если у вас слишком много жидкости, открывайте периодически крышку для испарения влаги.

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