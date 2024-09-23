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Как приготовить самое сочное филе: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Для того, чтобы филе было сочным и вкусным, кулинары советуют его перед приготовление хорошо отбить. А для яркого вкуса обязательно добавьте специи.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сочного филе, которое готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- филе куриное
- соль
- перец
- чеснок сухой
- паприка
Способ приготовления:
1. Филе поместите в пакет-слайдер и отбейте, для мягкости и сочности внутри.
2. С помощью бумажных полотенец уберите лишнюю влагу, для хрустящей корочки снаружи.
3. Специи смешайте и посыпьте филе.
4. Жарить на разогретой, застеленной пергаментом сковороде до сочности и готовности мяса.
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