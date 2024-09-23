Для того, чтобы филе было сочным и вкусным, кулинары советуют его перед приготовление хорошо отбить. А для яркого вкуса обязательно добавьте специи.

Видео дня

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сочного филе, которое готовится на сковороде.

Ингредиенты:

филе куриное

соль

перец

чеснок сухой

паприка

Способ приготовления:

1. Филе поместите в пакет-слайдер и отбейте, для мягкости и сочности внутри.

2. С помощью бумажных полотенец уберите лишнюю влагу, для хрустящей корочки снаружи.

3. Специи смешайте и посыпьте филе.

4. Жарить на разогретой, застеленной пергаментом сковороде до сочности и готовности мяса.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: