Как приготовить самое сочное филе: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить самое сочное филе: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Для того, чтобы филе было сочным и вкусным, кулинары советуют его перед приготовление хорошо отбить. А для яркого вкуса обязательно добавьте специи.

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Как вкусно приготовить филе

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного и сочного филе, которое готовится на сковороде.

Рецепт филе

Ингредиенты:

  • филе куриное
  • соль
  • перец
  • чеснок сухой
  • паприка

Способ приготовления:

1. Филе поместите в пакет-слайдер и отбейте, для мягкости и сочности внутри.

Сырое филе

2. С помощью бумажных полотенец уберите лишнюю влагу, для хрустящей корочки снаружи.

Специи для мяса

3. Специи смешайте и посыпьте филе.

Как готовить сочное филе

4. Жарить на разогретой, застеленной пергаментом сковороде до сочности и готовности мяса.

Готовое филе

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