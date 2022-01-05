Как приготовить универсальное дрожжевое тесто за 5 минут: рецепт на скорую руку
Для того, чтобы приготовить удачное тесто, действительно не нужно возиться с ним целый день – на такой случай существует рецепт "Пятиминутка". Название говорит само за себя: понадобится всего 5 минут свободного времени и несколько доступных ингредиентов.
Основным преимуществом такого теста является то, что оно может стать основой многих изделий: соленых и сладких пирожков, вареников и пельменей, пончиков и пиццы. Его можно как жарить, так и готовить в духовке.
Рецепт теста "Пятиминутка" опубликован в кулинарном блоге Сладкая минутка в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 500 мл
мука пшеничная – 5 ст
сахар – 2 ст. л.
соль – 0,5 ч. л.
масло растительное – 2 ст. л.
дрожжи сухие – 11 г
Способ приготовления:
1. Насыпать в глубокий сосуд 4 стакана муки и дрожжи.
2. Постепенно налить теплое молоко, добавить сахар, соль и растительное масло. Перемешать.
3. Добавить оставшуюся муку. Перемешать.
4. Выложить тесто в пакет и положить в холодильник. Готовить из такого теста можно уже через 2 часа.
Такое тесто можно хранить в холодильнике – примерно до 3 суток и заморозить.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить удачное дрожжевое тесто на пирожках.