Как приготовить универсальное дрожжевое тесто за 5 минут: рецепт на скорую руку

Для того, чтобы приготовить удачное тесто, действительно не нужно возиться с ним целый день – на такой случай существует рецепт "Пятиминутка". Название говорит само за себя: понадобится всего 5 минут свободного времени и несколько доступных ингредиентов.

Основным преимуществом такого теста является то, что оно может стать основой многих изделий: соленых и сладких пирожков, вареников и пельменей, пончиков и пиццы. Его можно как жарить, так и готовить в духовке.

Рецепт теста "Пятиминутка" опубликован в кулинарном блоге Сладкая минутка в Instagram.

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Ингредиенты:

молоко – 500 мл

мука пшеничная – 5 ст

сахар – 2 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

масло растительное – 2 ст. л.

дрожжи сухие – 11 г

Способ приготовления:

1. Насыпать в глубокий сосуд 4 стакана муки и дрожжи.

2. Постепенно налить теплое молоко, добавить сахар, соль и растительное масло. Перемешать.

3. Добавить оставшуюся муку. Перемешать.

4. Выложить тесто в пакет и положить в холодильник. Готовить из такого теста можно уже через 2 часа.

Такое тесто можно хранить в холодильнике – примерно до 3 суток и заморозить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить удачное дрожжевое тесто на пирожках.