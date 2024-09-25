Холодец – это блюдо, присутствующее на любом украинском праздничном столе. Он вкусный, питательный и полезный. Но, для того чтобы холодец точно понравился всем, он должен еще и выглядеть красиво, а также быть прозрачным. Именно это показатель его аппетитности и умений хозяйки.

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Как приготовить прозрачный холодец, чтобы своим внешним видом он поразил всех, в Instagram рассказала фудблогер Инна Лагомин. Такой холодец получится вкусным настолько, что понравится даже требовательным детям. Она также рассказала три основных секрета, которыми всегда пользуется во время приготовления этого блюда.

Ингредиенты

Куриные четвертинки – 3 шт.

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Вода – 1-1,5л

Приправа к студню

Соль – 1 ч.л.

Секреты приготовления

1.Бульон не должен активно кипеть, лишь слегка содрогаться.

2.Нужно убирать весь жир и шум.

3.Бульон процедить несколько раз.

Способ приготовления

1. В кастрюлю с толстым дном выкладываем мясо, очищенную морковь и неочищенный лук.

2. Заливаем водой и варим в течение 4 часов в маленьком огне.

3. Периодически снимаем лишний жир и пенку.

4. Добавляем приправу с желатином. Варим еще 10 минут.

5. Вынимаем мясо и овощи, жидкость процеживаем.

6. Чеснок натираем на терке.

7. Мясо отделяем от костей на складываем в порционные тарелки.

8. Добавляем нарезанную кружочками морковь и листья зелени.

9. Заливаем бульон так, чтобы он полностью покрыл мясо.

10. Отправляем в холодильник до полного застывания.

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