Как сварить прозрачный холодец: три секрета от хозяйки
Холодец – это блюдо, присутствующее на любом украинском праздничном столе. Он вкусный, питательный и полезный. Но, для того чтобы холодец точно понравился всем, он должен еще и выглядеть красиво, а также быть прозрачным. Именно это показатель его аппетитности и умений хозяйки.
Как приготовить прозрачный холодец, чтобы своим внешним видом он поразил всех, в Instagram рассказала фудблогер Инна Лагомин. Такой холодец получится вкусным настолько, что понравится даже требовательным детям. Она также рассказала три основных секрета, которыми всегда пользуется во время приготовления этого блюда.
Ингредиенты
- Куриные четвертинки – 3 шт.
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Вода – 1-1,5л
- Приправа к студню
- Соль – 1 ч.л.
Секреты приготовления
1.Бульон не должен активно кипеть, лишь слегка содрогаться.
2.Нужно убирать весь жир и шум.
3.Бульон процедить несколько раз.
Способ приготовления
1. В кастрюлю с толстым дном выкладываем мясо, очищенную морковь и неочищенный лук.
2. Заливаем водой и варим в течение 4 часов в маленьком огне.
3. Периодически снимаем лишний жир и пенку.
4. Добавляем приправу с желатином. Варим еще 10 минут.
5. Вынимаем мясо и овощи, жидкость процеживаем.
6. Чеснок натираем на терке.
7. Мясо отделяем от костей на складываем в порционные тарелки.
8. Добавляем нарезанную кружочками морковь и листья зелени.
9. Заливаем бульон так, чтобы он полностью покрыл мясо.
10. Отправляем в холодильник до полного застывания.
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