Как точно отмерять ингредиенты ложкой, если нет весов

Каждая хозяйка сталкивалась с проблемой – как же точно отмерять тот или иной продукт на кухне, если нет весов, все очень просто – ложкой. Особенно – это касается соли, ванили, масла да даже муки.

Поэтому редакция FoodOboz выбрала для несколько советов, как не ошибиться в расчетах и точно отмерять продукты, чтобы не испортить любое блюдо.

Сливки

В чайной ложке 5 г сливок

В чайной ложке 5 г, в столовой ложке – 15 г, в ¼ чашки 58 г, в ½ чашки – 115 г, в целом чашке – 230 г.

Растительное масло

В чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке – 14 г, в ¼ чашки – 55 г, в ½ чашки – 110 г, в целом чашке – 220 г.

Гранулированная соль

В чайной ложке – 6.5 г, в столовой ложке – 20 г, в ¼ чашки – 80 г, в ½ чашки – 160 г, в целом чашке – 320 г.

Сливочное масло

В чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке – 14 г, в ¼ чашки – 56 г, в ½ чашки – 112 г, в целом чашке – 225 г.

Мед

В чайной ложке – 7 г, в столовой ложке – 20 г, в ¼ чашки – 84 г, в ½ чашки – 165 г, в целом чашке – 330 г.

Сахар

В чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке – 13 г, в ¼ чашки – 50 г, в ½ чашки – 100 г, в целом чашке – 200 г.

Алкоголь

Ром, водка, бренди – в чайной ложке – 4.5 г, в столовой ложке – 14 г, в ¼ чашки – 56 г, в ½ чашки – 112 г, в целом чашке – 225 г.

Сахарная пудра

В чайной ложке – 2.5 г, в столовой ложке – 8 г, в ¼ чашки – 30 г, в ½ чашки – 60 г, в целом чашке – 120 г.

Мука пшеничная

Как отмерять муку ложкой

В чайной ложке – 2.3-3 г, в столовой ложке – 8-9 г, в ¼ чашки – 30-35 г, в ½ чашки – 60-70 г, в целом чашке – 120-140 г.

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